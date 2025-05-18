12 yaşındaki kahraman! Heimlich manevrasıyla arkadaşının hayatını kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Nimet Alaattin Ortaokulu'nda 12 yaşındaki Efe Kaan Erim, okul arasında boğazına cips kaçan sınıf arkadaşı Arda'ya heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtardı.

Olay, Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Nefes almakta zorlanan Arda, Erim'in müdahalesi sayesinde tekrar nefes aldı. Çevredeki vatandaşlar panik yaşarken, Erim'in hızlı ve bilinçli müdahalesi takdir topladı. Okul yönetimi de öğrenciyi tebrik etti.