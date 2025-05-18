Yaya geçidinde feci kaza kamerada! 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kahramanmaraş’ta F.Z. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Mikail Toslak’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Toslak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Toslak, tüm müdahalelere rağmen kazadan beş gün sonra hayatını kaybetti. Toslak’ın cenazesi, Abdülhamidhan Camii’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehirde saf ve temiz kişiliğiyle tanınan Toslak’ın motosiklet kazasına ilişkin görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.