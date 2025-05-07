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 | Berkay Alptekin

Asya'da savaş başladı! Hindistan, Pakistan'ı vurdu: Ülkelerden peş peşe itidal çağrısı

Hindistan, kontrolü altında tuttuğu Keşmir bölgesinde geçtiğimiz ay gerçekleşen saldırı sonrası cevap olarak Pakistan'a saldırı başlattı. Saldırı sonrası çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilirken, ülkelerden açıklama gecikmedi.

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Asya'da savaş başladı! Hindistan, Pakistan'ı vurdu: Ülkelerden peş peşe itidal çağrısı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 10:15

Pakistan ile Hindistan arasında 22 Nisan'da Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 turistin hayatını kaybettiği saldırıdan beri süren gerilimde sonunda korkulan oldu. Hindistan, Pakistan'a hava saldırısı başlattı. Yaşanan saldırı sonrası ülkelerden tek tek açıklamalar geldi.

Asya'da savaş başladı! Hindistan, Pakistan'ı vurdu: Ülkelerden peş peşe itidal çağrısı

FİDAN, MESLEKTAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

Asya'da savaş başladı! Hindistan, Pakistan'ı vurdu: Ülkelerden peş peşe itidal çağrısı

TRUMP: ÇOK ÇABUK SONA ERMESİNİ UMUYORUM

ABD Başkanı Donald Trump ise çatışmayla ilgili, "Sadece çok çabuk sona ermesini umuyorum" ifadelerine yer verdi.

Asya'da savaş başladı! Hindistan, Pakistan'ı vurdu: Ülkelerden peş peşe itidal çağrısı

STEVE WITKOFF: UTANÇ VERİCİ

Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yemin töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendirdi ve iki tarafın uzun zamandır savaştığını belirtti.

Asya'da savaş başladı! Hindistan, Pakistan'ı vurdu: Ülkelerden peş peşe itidal çağrısı

BM: HER İKİ ÜLKEYİ DE DESTEKLEMEYE HAZIRIZ

Birleşmiş Milletler sözcüsü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hindistan'ın saldırılarıyla ilgili endişe duyduğunu ve askeri gerilimi düşürme çağrısında bulunduğunu aktardı.

Asya'da savaş başladı! Hindistan, Pakistan'ı vurdu: Ülkelerden peş peşe itidal çağrısı

ÇİN: ESEF VERİCİ

Çin Dışişleri Bakanı sözcüsü, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik operasyonunu "esef verici" olarak nitelendirdi. Gelişmelerden endişe duyduklarını söyleyen sözcü, ülkeleri itidale davet etti.

Asya'da savaş başladı! Hindistan, Pakistan'ı vurdu: Ülkelerden peş peşe itidal çağrısı

İNGİLTERE: HER İKİ ÜLKENİN DE DOSTU VE ORTAĞIYIZ

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds katıldığı bir radyo programında, "Mesajımız, her iki ülkenin de dostu ve ortağı olduğumuzdur. Her iki ülkeyi de desteklemeye hazırız. Her ikisinin de bölgesel istikrara, diyaloğa, gerginliğin azaltılmasına büyük ilgisi var ve bunu desteklemek için yapabileceğimiz her şeyi devreye sokacağız ve yapmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.

Asya'da savaş başladı! Hindistan, Pakistan'ı vurdu: Ülkelerden peş peşe itidal çağrısı

İRAN ARABULUCULUK İÇİN UĞRAŞACAK

Daha önce Hindistan ve Pakistan arasında arabuluculuk önerisinde bulunan İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Hindistan'ı ziyaret edecek. Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Delhi'de Dışişleri Bakanı S. Jaishankar ve Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Arakçi hafta başında İslamabad'ı ziyaret etmişti.

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