Karabük'te orman yangınının yol açtığı hasar böyle görüntülendi!

Karabük'te etkili olan orman yangınlarının ardından alevlerin hakim olduğu bölgelerde yeşilin yerini sarı ve kahverengi tonlar aldı. Yangının izleri, dronla havadan görüntülendi. Yüzde 74'ü ormanlarla kaplı Karabük'ün farklı noktalarında geçtiğimiz ay meydana gelen yangınlar, binlerce dönüm ormanlık alanda tahribata yol açtı. Dronla kaydedilen görüntülerde, bazı bölgelerin tamamen siyaha döndüğü ve yangın tahribatının geniş bir alana yayıldığı tespit edildi. Özellikle sararan ağaç yaprakları, kuruyan fidanlar ve is tutmuş topraklar, yangının doğaya verdiği zararı gözler önüne serdi.