Avusturya okullarda 14 yaşından küçük çocuklar için başörtüsü yasağına hazırlanıyor

Avusturya hükümeti "başörtüsü" ile ilgili skandal bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Ülke basınında yer alan haberlerde, hükümetin, okullarda 14 yaşından küçük kız çocuklarına yönelik yeni bir başörtü yasağına ilişkin düzenlemeyi tamamlamak üzere olduğu bildirildi. Haberlere göre, sadece devlet okullarında değil özel okulları ve eğitim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişletilen başörtü yasağını hayata geçirmek isteyen hükümet, düzenlemeyi bu ay içinde kabul etmeyi planlıyor.

YASAĞI DELENE PARA CEZASI

Düzenlemeye göre, başörtü yasağının ihlali durumunda okullarda görevli öğretmenler, bu durumu ilgili birimlere bildirmekle yükümlü olacak. Söz konusu yasağın ihlali durumunda polis ihlali yapan öğrencinin velisine 100 eurodan başlayan para cezaları verebilecek. Tekrarlayan ihlallerde ise öğrencilerin velileri bin euroyu aşan para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde sadece başkent Viyana'da 12 bin kız öğrenci bu yasaktan etkilenecek.

MÜSLÜMANLAR TEPKİLİ

Yasa tasarısı bu yılın mart ayında kurulan Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisi (NEOS) koalisyon hükümetinde Gençlik, Aile, Avrupa Birliği (AB) ve Entegrasyon Bakanı olan Claudia Plakolm tarafından hazırlanıyor.

Avusturya'daki Müslümanlar hükümetin koalisyon sözleşmesinde de yer alan düzenlemeye hak ve özgürlüklerin daha da kısıtlandığını belirterek tepki göstermişti.

2020'DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Ocak 2017'den beri burka ve benzeri kıyafetlerin yasak olduğu Avusturya'da, Anayasa Mahkemesi daha önce başörtü yasağını iptal etmişti. Avusturya'da 2019'da merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik başörtü yasağı getirilmiş, 11 Aralık 2020'de Anayasa Mahkemesi, başörtü yasağının eşitlik ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetmişti.