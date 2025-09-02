Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Ebeveynler dikkat! O markaya ait peluş sırt çantasının satışı yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla sağlık açısından risk taşıyan ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık son olarak bir markaya ait peluş sırt çantasının satışının yasaklandığını ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Ebeveynler dikkat! O markaya ait peluş sırt çantasının satışı yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor
Irem Çınar
02.09.2025
02.09.2025
, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensiz ürünlerle mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Yapılan son incelemeler sonucunda, güvensiz olduğu belirlenen bir çocuk ürününün satışına yasak getirildi.

BABYJEM MARKA ÜRÜN PİYASADAN ÇEKİLİYOR

Bakanlık, 1 Eylül’de yaptığı açıklamayla, “Babyjem” marka “Tavşan Peluş Sırt Çantası” için toplatma kararı aldığını duyurdu. Alınan kararla ürünün piyasaya arzı durduruldu ve raflardan kaldırılması talimatı verildi.

Ebeveynler dikkat! O markaya ait peluş sırt çantasının satışı yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor

TESTLERDE GÜVENSİZLİK ÇIKTI

Ürünün yasaklanma gerekçesi ise güvenlik testlerinde ortaya çıktı. Denetim raporuna göre, çantanın fermuarındaki tutma klipsi tork testi sırasında ayrıldı. Ayrıca tavşanın gözleri çekme testinde küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturdu. Çantanın saplarındaki metal bağlantı noktalarının ise yapılan şablon testlerinde çıkıntı yaptığı tespit edildi.

Ebeveynler dikkat! O markaya ait peluş sırt çantasının satışı yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor
