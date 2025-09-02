Ebeveynler dikkat! O markaya ait peluş sırt çantasının satışı yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensiz ürünlerle mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Yapılan son incelemeler sonucunda, güvensiz olduğu belirlenen bir çocuk ürününün satışına yasak getirildi.

BABYJEM MARKA ÜRÜN PİYASADAN ÇEKİLİYOR

Bakanlık, 1 Eylül’de yaptığı açıklamayla, “Babyjem” marka “Tavşan Peluş Sırt Çantası” için toplatma kararı aldığını duyurdu. Alınan kararla ürünün piyasaya arzı durduruldu ve raflardan kaldırılması talimatı verildi.

TESTLERDE GÜVENSİZLİK ÇIKTI

Ürünün yasaklanma gerekçesi ise güvenlik testlerinde ortaya çıktı. Denetim raporuna göre, çantanın fermuarındaki tutma klipsi tork testi sırasında ayrıldı. Ayrıca tavşanın gözleri çekme testinde küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturdu. Çantanın saplarındaki metal bağlantı noktalarının ise yapılan şablon testlerinde çıkıntı yaptığı tespit edildi.