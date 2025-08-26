Batı Şeria'da sivillere yönelik saldırı: Dükkan hedef oldu

İsrail, Filistin'de düzenlediği baskınlarla sivilleri hedef alıyor. İsrail askerleri işgal ettikleri Batı Şeria'ya bağlı Ramallah kentinde bir berber dükkanına sığınan ve orada mahsur kalan Filistinli sivillerin üstüne ses bombası attı. Filistin Kızılay'a göre, Ramallah ve El Bireh kentlerine düzenlenen İsrail baskınlarında, gerçek ve plastik kaplı çelik mermilerle 58 Filistinli yaralandı ve birçok kişi gazdan etkilendi.

BASKIN SONRASI 3 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin baskın sırasında 3 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Ramallah'ta operasyon düzenlendiğini belirterek, "Operasyon kapsamında, döviz büroları kapatılacak ve terör faaliyetleri için ayrılmış fonlara el konulacaktır" denildi.