Birçok ülke teyakkuzda, kriz kapıda! Savaş çıktığında stoklanması gereken gıdalar

Koronavirüsün sonucunda oluşan enflasyon dengesizliği bölgesel gerilimleri daha da tırmandırdı. Yıllardır Suriye’de süren iç savaş, Orta Doğu’da İsrail’in katliamları sonrası Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna’ya saldıran Rusya, Avrupa ve ABD’nin silah yardımlarına büyük tepki göstererek nükleer kartını masaya yatırdı.

BİRÇOK ÜLKE TEYAKKUZDA

NATO da Rusya’nın olası saldırısına karşı teyakkuzda duruyor. 3. Dünya Savaşı söylemleri birçok ülkenin savunmasına harcama yapmasına sebep oldu. Özellikle Türkiye savunma sanayi alanında İHA’lar başta olmak üzere kritik hamleler yaptı. Süper güç ülkeler savaş uçağı, silah gibi askeri teknolojileri üretmenin yanı sıra ekonomik anlamda stok yapıyor. 3. Dünya Savaşı ihtimali tüm ülkeleri savunmada ve stoklamada alarm seviyesine geçirdi.

YAŞAM MALİYETİ KRİZİ

Rusya'nın Ukrayna’ya saldırması gıda fiyatlarında büyük artışlara yol açan, enerji fiyatlarında ve benzin ile dizel yakıt maliyetlerinde büyük sıçramalara neden olan bir yaşam maliyeti krizini tetikledi.

İNGİLTERE VE FRANSA’DAN SAVAŞ AÇIKLAMASI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya'yı durdurma ihtiyacı ortaya çıkarsa İngiliz birliklerini Ukrayna'ya gönderme sözü verdi ve AB ülkeleri savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmaya başladı. Aynı hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3. Dünya Savaşı ile ilgili "Ruslar Ukrayna'daki savaşı küreselleştirdi" dedi.

Savaş çıkmadan önce büyük gıda zincirleri ve uzmanlar silahtan daha çok yeme-içme-barınmaya dikkat çekti. Business Insider ve PBS Food gibi kaynaklara göre, hanelerin stoklama için odaklanması gereken temel gıda ürünlerini sıraladı.

SAVAŞ ÇIKTIĞINDA STOKLANMASI GEREKEN GIDALAR

Bal: Bunun nedeni balın kalorisinin yüksek olması ve asla bozulmamasıdır. Bal, bir dönem Mısır mezarlarının içinde hala yenilebilir ve mikropsuz bir durumda bulunmuştur. Balda bakteri ürememesi en önemli detay.

Pirinç: ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne göre, pişmemiş beyaz pirinç beş yıla kadar dayanırken, oksijensiz bir kapta (vakumlu paketlenmiş) saklanan pirinç 30 yıla kadar dayanabiliyor.

Fıstık ezmesi: Fıstık ezmesi yağ ve kalori açısından zengindir ve ayrıca E vitamini içerir. Fıstık ezmesi 3 ila 5 yıl dayanır ve bozulsa bile size zarar vermez, sadece tadı güzel olmaz.

Enerji barları: Yulaf, kuru üzüm, tohum ve diğer kurutulmuş besinlerin ezilmiş halleriyle hazırlanan enerji barları, sonsuza kadar dayanır ve besin değeri son derece yüksektir.

Kurutulmuş et: ABD'de jerky olarak bilinen kurutulmuş et burada pek popüler değildir, ancak USDA'ya göre ev yapımı kurutulmuş et iki aya kadar dayanır. Vakumla kapatıp dondurmak bunu bir yıla kadar sürebilir.

Tavuk ve balık eti: Çoğu etin bir yıl boyunca dondurulması güvenlidir.

Konserve: Askerler için en önemli besin kaynağı. 1.Dünya savaşında da büyük ölçüde teneke kutular içerisindeki konserveler kullanıldı.

Sıkça Sorulan Sorular Konserve ürünler nelerdir? Konserve ürünler, taze veya pişirilmiş organik gıda maddelerinin, yenilmelerinde hiç bir sakınca oluşturmayacak teknik usullerle işlenerek bir kaç haftadan bir kaç yıla kadar vasıfları bozulmadan kalabilen ürünlerdir. Konserveler kısa veya uzun ömürlü olarak hazırlanabilirler.