Bulgar lider Radev'den Ukrayna'yı kızdıracak açıklamalar: Rusya'ya karşı zaferi imkansız gözüküyor

21 May 2024 12:22 - Güncelleme : 21 May 2024 12:57

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den Ukrayna'yı kızdıracak açıklamalar geldi. Rusya'ya karşı Ukrayna'nın zaferinin imkansız olduğunu söyleyen Radev, Rusya-Ukrayna savaşını, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen suikastla ilişkilendirdi.

''BU SAVAŞ HEPİMİZ İÇİN FELAKET''

Radev, “Bu savaşın devam ettiği her gün Ukrayna, Rusya ve hepimiz için felakettir. Bu durum kaçınılmaz olarak Avrupa'daki, ABD'deki ve dünyanın her yerindeki tüm seçimleri etkiliyor. Bu ve bir sonraki seçimde savaş ve barış arasında bir seçim yapacağız. Her vatandaş bunu anlamakla yükümlüdür” dedi.

Bir gazetecinin Fico'ya yönelik suikast girişiminin Avrupa'ya nasıl bir sinyal gönderdiğini sorması üzerine Radev, Ukrayna-Rusya savaşına dikkat çekerek, ''Savaşın devamını ve Rusya'ya karşı imkansız zaferi tek olası çözüm olarak sunmak kabul edilemez'' dedi.

''OLUMSUZ SONUÇLARA YOL AÇIYOR''

Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtirasların Avrupa'da da alevlenmesinin ve “barış seslerinin kurşunlarla karşılanmasının” son derece tehlikeli olduğunu söyleyen Radev, şunları kaydetti:

“Barışa verdiği destek nedeniyle radikalleşmiş bir fanatik tarafından bir Avrupa başbakanına (Fico) suikast girişiminde bulunulması, muhalefete ve nefrete karşı kökleşmiş tahammülsüzlüğün bir göstergesidir. Pek çok siyasetçi, parti ve medya, her farklı sesi Rusya yanlısı olarak göstererek buna katkıda bulunmuştur ki bu son derece adaletsizdir ve tüm bu olumsuz sonuçlara yol açmaktadır.”

''AVRUPA İÇİN CİDDİ SONUÇLARI OLACAK''

Radev, savaşın devam etmesi halinde Ukrayna'nın “demografik olarak harap olmuş, altyapısı, sanayisi, üretimi tamamen yok olmuş bir ülke haline geleceği ve bunun sadece Ukrayna için değil tüm Avrupa için son derece ciddi sonuçları olacağı” uyarısında bulundu.

''BUNUN BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDA KALACAĞIZ''

Silah vermek yerine barış için siyasi çaba gösterilmesi çağrısında bulunan Radev, şunları söyledi:

“Silahla da, silahsız da benzer bir sonuca doğru gidiyoruz. Bunun farkına varmalıyız. Aradaki fark binlerce insanın ölümü ve harap olmuş bir ülke (Ukrayna) olacaktır ki bunun bedelini ödemek zorunda kalacağız.”

Radev'in, Ukrayna'ya askeri yardım gönderilmesine şiddetle karşı çıksa da, 2021-2022 yılları arasındaki geçici hükümeti döneminde aracılar vasıtasıyla Kiev'e büyük miktarlarda silah ihraç ettiği biliniyor.