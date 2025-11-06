Buralara yolculuk yürek ister! İşte dünyanın en ölümcül 10 yeri

Seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek pek çok kişinin rüyası. Bilindik destinasyonlar ise her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Ancak dünya üzerinde öyle yerler var ki, buralara gitmek yürek ister dedirtiyor. Zira öyle yerler var ki kimilerinde yerliler toprağa ayak basana saldırıyor kiminde ise yılanlardan yere basacak yer kalmıyor. İşte dünyanın en ölümcül yeri ve neden bu kadar tehlikeli olduğuna dair detaylar.