Buralara yolculuk yürek ister! İşte dünyanın en ölümcül 10 yeri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek pek çok kişinin rüyası. Bilindik destinasyonlar ise her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Ancak dünya üzerinde öyle yerler var ki, buralara gitmek yürek ister dedirtiyor. Zira öyle yerler var ki kimilerinde yerliler toprağa ayak basana saldırıyor kiminde ise yılanlardan yere basacak yer kalmıyor. İşte dünyanın en ölümcül yeri ve neden bu kadar tehlikeli olduğuna dair detaylar.
Karayipler’de yer alan Haiti, 11.4 milyonluk nüfusuyla bölgedeki üçüncü büyük ülke. Doğal güzellikleri ile göz kamaştıran ülkenin dünyanın en ölümcül yerleri arasında yer almasının sebebi ise yaşanan felaketler. Deprem ve kasırgalar sık sık karşı karşıya kalan ülkede kırılgan alt yapı ve yoksulluğun üst seviyelere çıkması seyahat uyarı listelerinde Haiti’nin üst sıralarda yer almasına neden oluyor.
Kamerun’da yer alan Lake Nyos ya da bizim dilimizde Nyos Gölü 1986 yılında 1.700’den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Aniden yükselen karbondioksit bulutu bölgeyi sararken insanlar kısa süre içinde boğuldu. Günümüzde yeniden gaz birikiminin önüne geçilmesi için sistemler kurulmuş olsa da bilim insanları gölü halâ ölümcül boyutlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Atlantik Okyanusu’nda yer alan Bermuda Şeytan Üçgeni uzun yıllardır dünya gündeminde yer alıyor. Ancak resmi verilere göre bu bölge hakkındaki iddialar bir parça abartılmış durumda. Ancak edinilen bilgilere göre bölgedeki güçlü manyetik alan deniz trafiğinin karışmasına yol açıyor bu ise tecrübesiz gemicilerin ölümcül kazalarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor.
Hindistan’a bağlı olan Kuzey Sentinel Adası turkuaz rengi denizi ve doğal güzellikleri ile görenleri büyülüyor. Ancak buraya gitmek isteyenlerin oldukça dikkatli olması gerek. Zira adada yaşayan Sentinel kabilesi asırlardır dış dünya ile iletişimi reddediyor. Adaya yaklaşanlara saldırgan bir tavır sergileyen kabile kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Bölgede yaşanan olaylar nedeniyle Hint hükümeti adaya erişimi tamamen yasakladı. Yani buraya gitmek hem yasal açıdan tehlikeli hem de ciddi bir ölüm riski bulunuyor.
Etiyopya sınırları içerisinde yer alan Danakil Çölü’nün görselleri seyahat tutkunlarını mest ediyor. Ancak buraya gitmek gerçek anlamda hayati risk taşıyor. Zira bölgede sıcaklık çoğu zaman 50 dereceyi aşıyor Lav akıntıları ve tuz düzlükleri ise bölgede yolculuğu imkansız kılıyor.
Yine Etiyopya’da bulunan Dallol Jeotermal Alanı göz alıcı renkleri ve büyüleyici manzarasıyla pek çok kişiyi kendine hayran bırakıyor. Fakat bu bölge için ölümcül güzellikte demek hiç abartı sayılmaz. Çünkü alandaki toksik gazlar, asidik sular ve kırılgan kabuklar içinde kendinizi bir anda hiç istemediğiniz bir yerde bulabilirsiniz. Ayrıca buradaki sülfür buharı ve yüksek sıcaklık nedeniyle düştükten sonra bir daha kalkmanız mümkün olmayabilir.
Halk arasında Yılan Adası olarak bilinen Ilha da Queimada Grande Brezilya açıklarında yer alıyor. Bu adayı hem ünlü hem de ölümcül şekilde tehlikeli yapan özelliği ise metrekare başına düşen zehirli yılanlar. Brezilya donanması tarafından tamamen ziyarete kapanan adada yaşayan Golden lancehead (Altın Mızrak Başlı Engerek) türü yılan en zehirli canlılar arasında yer alıyor.
ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesinde yer alan Ölüm Vadisi (Death Valley), yüksek sıcaklık ve gölge bulunmaması nedeniyle ölümcül destinasyonlar arasında ilk sıralarda bulunuyor. Bölgede sıcaklık zaman zaman 56 dereceyi aşarken burada birkaç kilometrelik yürüyüşler bile hayati risk taşıyor.
Dünyanın en ölümcül yerleri listesinde Rusya sınırları içinde bulunan Oymyakon zirveyi paylaşıyor. Dünya üzerinden en soğuk yerleşim yeri olma özelliğini taşıyan bölgede hava sıcaklıkları -55 °C’ye kadar ulaşıyor. Burada yaşanan en büyük sıkıntıların başında ise donma problemleri geliyor. Altyapı arıyaları ve yakıt sıkıntısı da Oymyakon’da yaşamayı zorlaştırırken, en küçük bir araç arızası bile ölümlerle sonuçlanabiliyor.
Dünyanın en ölümcül yerleri listesinin başında Endonezya'daki Sinabung Dağı (Sinabung Mount) alıyor. Bu dağı böylesine tehlikeli yapan özelliği ise bir yanardağ olması. Dağ, 2010 yılından bu yana aralıklı olarak patlamaya devam ediyor. Yanardağdan çıkan piroklastik akıntılar ve yoğun kül yağışları bölgeyi yaşanamaz hale getirmiş durumda.