TGRT Haber
24°
Dünya
 Berkay Alptekin

Çad'da yerel halklar arasında çatışma! Çok sayıda ölü var

Orta Afrika ülkesi Çad'ın güneyindeki Logone Oriental bölgesinde yerel halklar arasında çatışma çıktı. Yaşanan kaosta 8 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Öte yandan olayın bir sığırın tarım arazisine girmesi sonucu başladığı belirtildi.

Çad'da yerel halklar arasında çatışma! Çok sayıda ölü var
'ın güneyinde yer alan Logone Oriental bölgesindeki Bake kasabasında sığır sürüsünün tarım arazisine girmesi kaosa neden oldu. Yaşanan olayda bölgede ve çiftçilikle geçimini sağlayan yerel gruplar arasında çıktı.

Sürünün mahsullere zarar vermesi üzerine başlayarak büyüyen çatışmalarda, 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kurbanların cenazeleri ailelerine teslim edilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

BENZER GERGİNLİKLER SIK SIK YAŞANIYOR

Çad'da ve otlak paylaşımı nedeniyle topluluklar arasında benzer gerginlikler sık sık yaşanıyor.

Mayıs 2025'de, ülkenin Logone Occidental bölgesinde, yerel halklar arasında yüzünden çıkan çatışmalarda en az 35 kişi hayatını kaybetmişti.

