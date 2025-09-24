Çad'da yerel halklar arasında çatışma! Çok sayıda ölü var

Çad'ın güneyinde yer alan Logone Oriental bölgesindeki Bake kasabasında sığır sürüsünün tarım arazisine girmesi kaosa neden oldu. Yaşanan olayda bölgede hayvancılık ve çiftçilikle geçimini sağlayan yerel gruplar arasında çatışma çıktı.

Sürünün mahsullere zarar vermesi üzerine başlayarak büyüyen çatışmalarda, 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kurbanların cenazeleri ailelerine teslim edilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

BENZER GERGİNLİKLER SIK SIK YAŞANIYOR

Çad'da toprak ve otlak paylaşımı nedeniyle topluluklar arasında benzer gerginlikler sık sık yaşanıyor.

Mayıs 2025'de, ülkenin Logone Occidental bölgesinde, yerel halklar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan çatışmalarda en az 35 kişi hayatını kaybetmişti.