Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Celal-Abad kentinin adı Manas olarak değiştirilecek: Tasarı onaylandı!

Kırgızistan’ın Celal-Abad kentinin adı Manas olarak değiştirilecek. Kanunun ilgili prosedürleri geçmesi ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından imzalanması bekleniyor...

parlamentosu, Türk Dünyası 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Celal-Abad kentinin adının Manas olarak değiştirilmesini öngören kanun tasarısını onayladı. Kırgızistan’ın güneyindeki Celal-Abad bölgesinin idari merkezi Celal-Abad şehri Kırgızların milli kahramanı Manas’ın adını alacak.

Celal-Abad kentinin adı Manas olarak değiştirilecek: Tasarı onaylandı!

Kırgızistan parlamentosu, Celal-Abad Belediye Başkanı Ernisbek Ormokov’un teklifiyle hazırlanan şehrin adının Manas olarak değiştirilmesini öngören kanun tasarısını kabul etti. Oturuma katılan 86 milletvekilinden 80’i Celal-Abad şehrinin adının Manas olmasına "evet" derken, 6 milletvekili çekimser kaldı.

Kanunun ilgili prosedürleri geçmesi ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından imzalanması bekleniyor.

185 bine yakın nüfusuyla ülkenin üçüncü büyük şehri olan Celal-Abad şehri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından Türk Dünyası 2025 Turizm Başkenti ilan edilmişti.

