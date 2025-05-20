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 | Berrak Arıcan

Çinli ihracatçılar, yanlış etiket ve paravan şirketle ABD'li müşterilerine hizmet sağlıyorlar

ABD ve Çin arasındaki gümrük savaşlarında sular durulsa da henüz kesin bir çözüm ortaya konmadı. Çinli ihracatçılar ise ABD ekonomisinden pay almak için farklı yollara başvurdu. Artık paravan ya da gerçeğe aykırı ihracatlar yapıyorlar.

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KAYNAK:
CNBC
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 11:07

Çinli ihracatçılar, ABD'nin gümrük vergilerinin tamamını üstlenerek ticarete devam ediyorlar. Çinli tüccarlar, satıcıların tüm ithalat vergilerini ödediği "teslim edildi-görev-ödendi" nakliye yaklaşımını kullanarak ve sevkiyatları eksik faturalandırarak ABD'li müşterilere tarife öncesi fiyatlar sunabiliyor ve kâr etmeye devam edebiliyor.

Çinli ihracatçılar, yanlış etiket ve paravan şirketle ABD'li müşterilerine hizmet sağlıyorlar

BİLEREK YANLIŞ ETİKETLİYORLAR

CNBC'nin haberine göre, Çinli ihracatçılar, genellikle nakliye firmaları, malların sevkiyatının lojistiğini yürüten şirketler aracılığıyla, daha az vergi almak için sevkiyat belgelerinde malların değerini düşük gösteriyor veya yanlış etiketliyorlar, genellikle her ikisi de yapılıyor.

Çinli ihracatçılar, yanlış etiket ve paravan şirketle ABD'li müşterilerine hizmet sağlıyorlar

PARAVAN ŞİRKETLER YÖNLENDİRİYOR

Sevkiyatlar daha sonra, ABD hükümetinin gümrük kayıtlarının doğruluğundan ve geçerli tüm vergilerden sorumlu tuttuğu "kayıtlı ithalatçılar" olarak hareket eden yabancı kuruluşlar veya bireyler adına kayıtlı paravan şirketler aracılığıyla yönlendiriliyor.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TARİFE RESTLEŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Çinli ihracatçılar, yanlış etiket ve paravan şirketle ABD'li müşterilerine hizmet sağlıyorlar

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürmesine karar verilmişti.

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ETİKETLER
#çin
#abd
#gümrük vergisi
#ithalat
#vergi kaçakçılığı
#Ticaret Savaşı
#Tarife Restleşmesi
#Paravan Şirket
#Dünya
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