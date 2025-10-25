Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Çinliler Gürcistan'daki uranyumu ülkelerine kaçırmak isterken yakalandılar! Tek hataları ele verdi

Gürcistan'da ilgi çekici bir operasyon yapıldı. 3 Çin vatandaş, 400 bin dolara anlaşma yaparak ülkede bulunan uranyumu kaçırmak isterken yakalandılar. Kaçakçılık yapan Çinlileri, yaptıkları görüşmelerin ele verdiği ortaya çıkarken 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları bekleniyor.

Devlet Güvenlik Servisi, ülkede yasa dışı yollardan uranyum elde etmeye çalışan vatandaşlarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Devlet Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Lasha Maghradze, basın toplantısında, başkent Tiflis'te gerçekleştirilen operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, şüphelilerin bir suç örgütü üyesi oldukları belirtildi.

400 BİN DOLARLIK ANLAŞMA YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Maghradze, şüphelilerin radyoaktif maddeyi Tiflis'te 400 bin dolar karşılığında yasa dışı olarak temin etmeyi ve ardından Rusya üzerinden Çin'e kaçak yolla taşımayı planladıklarını aktardı. Gürcistanlı yetkili, "Devlet Güvenlik Servisi'nin Karşı İstihbarat ve Özel Operasyonlar Daireleri çalışanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 2 kilogram uranyumu yasa dışı olarak satın almaya teşebbüs ettikleri sırada 3 Çin vatandaşı gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Çinliler Gürcistan'daki uranyumu ülkelerine kaçırmak isterken yakalandılar! Tek hataları ele verdi

GÖRÜŞMELERİ ELE VERDİ

Açıklamada ayrıca Gürcistan'da yasa dışı olarak bulunan Çin vatandaşlarından birinin, uranyum satın almakla ilgilenen uzmanları ülkeye getirdiği ve şüphelilerin ülke genelinde nükleer madde arayışına girdiği belirtildi.

Çinliler Gürcistan'daki uranyumu ülkelerine kaçırmak isterken yakalandılar! Tek hataları ele verdi

Maghradze, söz konusu faaliyetin Çin'deki diğer suç örgütü üyeleri tarafından koordine edildiğini aktarırken, şüphelilerin kimliklerinin, yasa dışı faaliyetin detaylarına ilişkin görüşmeler sırasında elde edilen bilgilerle tespit edildiğini ifade etti. Açıklamada, gelişmeler üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçirildiği belirtilirken, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin Tiflis ve Batum'daki geçici ikamet yerlerinde aramalar yapıldığı kaydedildi.

Maghradze ayrıca, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Soruşturma, Ceza Kanunu'nun 230. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yürütülüyor. Bu madde, kişilerin 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor" dedi.

