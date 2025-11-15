Menü Kapat
 | Yusuf Özgür Bülbül

Claudia Fırtınası, Portekiz’de hortuma neden oldu: Ölü ve yaralı var!

Claudia Fırtınası, Portekiz’de hortuma neden oldu. Fırtına sırasında karavanların bulunduğu bir kamp alanında 85 yaşındaki İngiltere vatandaşı bir kadın hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 22:28

’de etkisini sürdüren Claudia Fırtınası nedeniyle ülkenin güneyindeki Algarve bölgesinde bulunan Albufeira’da 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Olumsuz hava şartları, Portekiz’in güneyindeki Algarve bölgesinde bulunan sahil yerleşim yeri Albufeira’da hortum faciası yaşanmasına neden oldu. Bölgeyi etkisi altına alan şiddetli rüzgarlar yerel saat ile 11.00’dan 15.00’a kadar bölge halkına zor anlar yaşattı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR!

Fırtına sırasında karavanların bulunduğu bir kamp alanında 85 yaşındaki İngiltere vatandaşı bir kadın hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yetkililer ayrıca, kamp alanının yakınındaki bir otelde de 23 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Claudia Fırtınası, Portekiz’de hortuma neden oldu: Ölü ve yaralı var!



Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, hayatını kaybeden kadın için taziye mesajı yayımlarken, yaralananlar için de geçmiş olsun dileklerini aktardı. Portekiz ve komşu ülkesi İspanya’nın bazı bölgeleri geçtiğimiz günlerde Claudia Fırtınası’ndan olumsuz etkilenmiş, Portekiz’in başkenti Lizbon yakınındaki Fernao Ferro bölgesinde yaşlı bir çift şiddetli yağışların neden olduğu sonucu evlerinde ölü bulunmuştu. Son gelişmeyle birlikte Claudia Fırtınası’nın Portekiz’deki bilançosu 3 ölüye yükselmiş oldu.

FIRTINA İNGİLTERE’Yİ DE VURDU

Claudia Fırtınası Batı Avrupa kıyılarında etkisini sürdürmeye devam ederken şiddetli rüzgarlar İngiltere’ye de ulaştı. Galler’deki yetkililer günün erken saatlerinde Monnow Nehri’nin taşması nedeniyle çeşitli bölgelerde şiddetli su baskınlarına karşı tahliye çalışmaları yürüttü. İngiltere Çevre Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Monmouth kentini ve çevre bölgelerini vuran selde 20 mülkün afetten etkilendiği belirtildi. Ülke genelinde 9’u Galler’de olmak üzere 49 bölge için sel uyarısı yapıldı.

Yetkililerden yapılan başka bir açıklamada, hava şartlarının daha sakinleştiği ancak acil durum ekiplerinin herhangi bir tehlike durumuna karşı teyakkuzda kaldığı belirtildi.

İlgili Haber
Arjantin'de sanayi bölgesinde şiddetli patlama: 22 yaralı
ETİKETLER
#portekiz
#sel
#Claudia Fırtınası
#Algarve
#Albufeira
#Kamp Alanında Kaza
#Şiddetli Rüzgar
#Dünya
