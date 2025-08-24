Dev ayı dondurma dükkanını bastı, polis suçüstü yakaladı

Kaliforniya'da bulunan 'Ice Cream Shop' isimli dondurma dükkanına giren ayı, tadım tezgahını talan etti. El Dorado County Şerif Ofisi'ne göre 'Fuzzy' lakaplı ayı, polisler tarafından suçüstü yakalandı.

FAVORİSİ ÇİLEKLİ DONDURMA

Şerif ofisinin yayınladığı fotoğraflarda, şeker düşkünü hayvanın, yakalandığı sırada suçlu bir ifadeyle kameraya baktığı görülüyor. Yetkililerin aktardığına göre Fuzzy, özellikle çilekli dondurma küvetine dadandı ve son damlasına kadar yedi. Başka lezzetlerin de tadına baktı.

Dev ayı, dondurmaları yemekten başka bir şey yapmamış, dükkana hiçbir zarar vermemişti. Dükkan sahibi, William Boas, "Belli ki içeri girmeden önce pençelerini yıkamadı. Bu yüzden tüm dondurmaları yenilemek zorunda kaldık" şeklinde olaya esprili bir dille yaklaştı.

TÜM STOKLAR YENİLENDİ

New York Post'un haberine göre, ayı yediği tatlıların ardından sakince dükkandan ayrıldı.

Olayda ciddi bir maddi hasar oluşmadı ancak hijyen nedeniyle tüm dondurma stokları çöpe atıldı. İşletme, ayının ziyareti sonrası yeniden stok yapmak zorunda kaldı.