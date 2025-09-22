Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Dev enerji şirketinin CEO'su casus çıktı! İki ülke arasında yeni kriz

Avusturya ve Rusya arasında ajan krizi doğru. Avusturya merkezli enerji devi OMV şirketinin CEO'su casus çıktı. Ajan CEO'nun Rus diplomatlarla görüştüğü ortaya çıktı.

Dev enerji şirketinin CEO'su casus çıktı! İki ülke arasında yeni kriz
Batı ve arasındaki gerilim ile bir başka boyuta çıktı. İki ülke arasında ajan krizi patlak verdi. Dev enerji şirketlerinden biri olan Avusturya merkezli OMV'nin üst düzey yöneticisi casus çıktı. Şirketin CEO'su ajanlık şüphesiyle görevden alındı. Rusya'ya çalıştığı öne sürüldü.

Avusturya haber ajansı APA’nın haberine göre, ajan CEO uzun bir süredir şirkette görev alıyordu. Yakın zamanda Abu Dabi'deki 2 OMV iştiraki arasında gerçekleşen 1 milyar euroluk birleşme sürecinde de görev almıştı.

Ajan CEO'nun sürekli olarak Viyana'da Rus diplomatlarla bir araya geldiği, şirketin gizli bilgilerini aktardığı ortaya çıktı. Yetkililerin yöneticinin evinde yaptığı aramada çok sayıda şirket içi belge ele geçirildi.

Dev enerji şirketinin CEO'su casus çıktı! İki ülke arasında yeni kriz

ÜLKELER ARASI KRİZ

CEO hakkında soruşturma başlatılmasının ardından gözaltına alındı. Avusturya Dışişleri Bakanlığı da Rusya’nın maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı. Bakanlık, söz konusu diplomatın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti; aksi halde istenmeyen kişi ilan edileceğini duyurdu.

OMV, Reuters’a yaptığı açıklamada yetkililerle tam iş birliği içinde olduklarını belirtti ancak 'veri koruma' gerekçesiyle ayrıntılı yorum yapmadı.

Dev enerji şirketinin CEO'su casus çıktı! İki ülke arasında yeni kriz

SOVYETLER BİRLİĞİ'NE DAYANAN İŞ BİRLİĞİ

Avrupa’nın en büyük enerji şirketlerinden biri olan OMV, 1960’larda Sovyetler Birliği ile doğrudan doğalgaz anlaşması yapan ilk Batılı firmalardan biri olarak öne çıkmıştı. Şirket, son olarak Rusya ile imzaladığı enerji kontratını planlanandan önce feshetmişti.

