TGRT Haber
26°
Dünya
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Dev havayolu şirketinden tartışmalı karar! Kilolu yolcular iki katını ödeyecek

Amerikan havayolu devi Southwest Airlines, 27 Ocak’tan itibaren kilolu yolcuların ek koltuk satın almasını zorunlu kılacak. Uygulama, hem havalimanında hem de çevrimiçi rezervasyonlarda geçerli olacak.

Dev havayolu şirketinden tartışmalı karar! Kilolu yolcular iki katını ödeyecek
KAYNAK:
CNN International
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 10:25
|
26.08.2025
26.08.2025
saat ikonu 10:25

Southwest Airlines, koltuk kollarının içine sığmayan yolcular için yeni bir uygulama başlatıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak’tan itibaren bu yolcuların ikinci koltuğu önceden satın almaları zorunlu olacak. Aynı tarihte, numaralı koltuk sistemi de hayata geçirilecek.

Dev havayolu şirketinden tartışmalı karar! Kilolu yolcular iki katını ödeyecek
GERİ ÖDEME GARANTİSİ ARTIK YOK!

Mevcut uygulamada kilolu yolcular isterlerse ek koltuğu önceden alıp ücretini geri alabiliyor veya havalimanında ücretsiz talepte bulunabiliyordu. Yeni kurallarda geri ödeme hâlâ mümkün olacak ancak garanti edilmeyecek. Southwest yetkilileri, “Daha önce ek koltuk uygulamasından yararlanan yolculara, rezervasyon sırasında ikinci koltuğu satın almaları gerektiğini iletiyoruz” dedi. iadesi, yalnızca uçuşun tamamen dolmaması, her iki biletin aynı sınıfta alınması ve talebin doksan gün içinde yapılması halinde geçerli olacak.

Dev havayolu şirketinden tartışmalı karar! Kilolu yolcular iki katını ödeyecek

HAVALİMANINDA DA EK KOLTUK ZORUNLU

Yeni düzenlemeye göre, önceden ek koltuk almayan yolcular havalimanında ek bilet satın almak zorunda kalacak. dolu ise yolcu başka bir sefere aktarılacak. Orlando merkezli seyahat danışmanı Jason Vaughn, değişikliğin sadece kilolu yolcuları değil, tüm yolcuları olumsuz etkileyeceğini söyledi ve “Bu karar uçuş deneyimini herkes için daha kötü hale getirecek” dedi.

Dev havayolu şirketinden tartışmalı karar! Kilolu yolcular iki katını ödeyecek
SWESTJET’İN POLİTİKASINA "DEĞİŞİM" TEPKİSİ

Uzmanlar, Southwest’in yıllardır serbest koltuk seçimi ve ücretsiz bagaj gibi politikalarıyla rakiplerinden ayrıldığını hatırlatıyor ve bu adımla şirketin çizgisini kaybettiğini vurguluyor. Vaughn, “Artık kim olduklarını bilmiyorlar, müşteriyle bağlarını kaybettiler” sözleriyle karara tepki gösterdi.

Southwest Airlines son dönemde mali zorluklarla karşı karşıya. Yatırımcı baskısı altında kalan şirket, geçtiğimiz yıl daha geniş diz mesafesi için ek ücret ve gece yarısı uçuşları gibi yeni uygulamalara geçeceğini de duyurmuştu.

