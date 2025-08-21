Menü Kapat
 Berrak Arıcan

Penceresiz pencere kenarı koltuk davası! İki hava yolu şirketi mahkemelik oldu

ABD merkezli hava yolu şirketleri United Airlines ile Delta Air Lines, yolculara pencere vaadiyle penceresiz koltuklar sattı. Pencere kenarı koltuk ücretleri almaları üzerine ise dava açıldı.

Penceresiz pencere kenarı koltuk davası! İki hava yolu şirketi mahkemelik oldu
21.08.2025
21.08.2025
ABD'li hava yolu şirketleri ve Delta Air Lines'a açıldı. The Hill gazetesinin haberine göre, United Airlines ve Delta Air Lines'a açılan iki ayrı davada, hava yolu şirketlerinin penceresiz olduğunu belirtmedikleri "duvar kenarı" koltuklarını "pencere kenarı" koltuk ücretine satarak yolculardan ek ödeme aldığı savunuldu.

ÖDEME KISMINDA BİLGİLENDİRME YOK

Dava dilekçelerinde, uçaklarda klima kanalları gibi çeşitli ekipmanlar nedeniyle penceresiz koltuk sıraları bulunabildiği, ancak söz konusu şirketlerin bu koltukların duvar kenarı olduğunu ödeme aşamasında yolculara bildirmediği kaydedildi.

Penceresiz pencere kenarı koltuk davası! İki hava yolu şirketi mahkemelik oldu

Uçaktaki pencerelerin çocukları oyalayabildiği ve uçuş korkusu ya da klostrofobi (kapalı yer korkusu) gibi problemler yaşayan yolcuları rahatlatabildiği belirtilen dilekçelerde, "Bazıları ise sadece günlerini aydınlatacak bir güneş ışığı görmek ister." denildi.

Her iki şirketten en az bir milyondan fazla müşterisinden alınan ek ücretlerin iadesi istenen davalarda, etkilenen yolcular için tazminat da talep edildi.

