Politika
TBMM'de vergi düzenlemesi gerginliği: Muhalefet, "Yük vatandaşa biniyor" diyerek Anayasa tartışması açtı

TBMM Genel Kurulu'nda, vergiye yönelik kapsamlı düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri usul tartışmasıyla başladı. Muhalefet partileri, teklifin "temel kanun" olarak görüşülmesine karşı çıkarak bazı maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. İşte detaylar...

TBMM’de vergi düzenlemesi gerginliği: Muhalefet,
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
01:25
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
01:25

Görüşmeler öncesinde, CHP ve Yeni Yol Partisi grup başkanvekilleri, teklifin "temel kanun" usulüyle görüşülmesine itiraz etti. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ise geçmiş uygulamaları emsal göstererek itirazları reddetti.

"HANİ ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYORDUK?"

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, teklifte vatandaşın faydasına tek bir madde olmadığını savunarak, Maliye'nin tamamen vatandaştan daha fazla tahsilat yapma derdine düştüğünü iddia etti.

Kısacık, araç alım satımında harç, mesken kiralamasında istisnanın kaldırılması gibi düzenlemelerin maliyeti artırdığını belirterek, "Hani enflasyonla mücadele ediyorduk? Kamunun hiçbir şeyden fedakarlık yapmadığını görüyoruz," diye konuştu.

VERGİ YÜKÜ VE KAYIT DIŞILIK ENDİŞESİ

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise konut kredilerindeki faiz istisnasının kaldırılmasını eleştirdi. Usta, tapu harcının yüzde 4 gibi yüksek bir oranda olduğunu belirterek, yüksek verginin kayıt dışılığı artıracağını söyledi. Bazı iş kollarından yıllık harç alınması düzenlemesini de eleştiren Usta, "Kümesteki tavukların sayısını artırmak yerine kümesteki tavuklara yükleniyoruz," dedi.

Görüşmelerin ardından Komisyonun yerinde olmaması üzerine Meclis Başkanvekili Buldan, birleşimi 25 Kasım Salı günü toplanmak üzere kapattı.

