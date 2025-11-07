Menü Kapat
TGRT Haber
17°
 | Ali Osman Polat

Bakan Şimşek'ten flaş vergi affı açıklaması: "Ödemeyeni ödüllendirmeyiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Şimşek, vergi affı ve yapılandırmalarına ilişkin net tavrını ortaya koyarak, “Vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek bir düzenlemeyi biz doğru bulmuyoruz” dedi.

Bakan Şimşek'ten flaş vergi affı açıklaması:
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında toplanan komisyonda konuşan Bakan Şimşek, affı ve yapılandırması beklentilerine ilişkin açıklama yaptı. Geçmiş dönemlerde yapılan yapılandırmaların vergi uyumunu bozduğunu belirten Şimşek, prensip olarak genel bir af düzenlemesi düşünmediklerini vurguladı.

Ancak zorda kalan mükellefler için kapının açık olduğunu kaydeden Şimşek, “Bir mükellefimiz bilançosunu bize sunup zorda olduğunu gösterirse biz memnuniyetle taksitlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda zordaki herkese açık. Bunun için bir yasal düzenleme gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNE 90 MİLYAR DOLAR HARCAMA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu bölgelerin ihyasının en büyük öncelikleri olduğunu belirten Bakan Şimşek, yapılan harcama miktarına ilişkin bilgi verdi: "Bu seneki fiyatla 3,6 trilyon lira bugüne kadar bütçeden tahakkuk bazlı bir harcama söz konusu. 90 milyar doların üzerinde."

Şimşek, bölgesinde vergi anlamında her türlü kolaylığı sağladıklarını ve mücbir sebep halini uzatma imkanlarının tümünü kullandıklarını aktardı.

ENFLASYON DAHA DA DÜŞECEK İDDİASI

programının çalıştığına dair eleştirilere de yanıt veren Bakan Şimşek, program sayesinde enflasyonun yüzde 32-33 civarına indiğini belirterek, “Daha da inmesi için şartlar şu anda yerinde ve inecek” dedi. Şimşek, ekonomi programının mali disiplini tesis ettiğini ve sürdürülebilir cari dengeyi sağladığını savundu.

EMEK YOĞUN SEKTÖRLERE İLAVE TEDBİR SİNYALİ

Tekstil, mobilya, deri, konfeksiyon ve ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını dile getiren Şimşek, “Bu sıkıntıları da görmemezlikten gelemeyiz” dedi. Sektörlere ilave tedbirler alacaklarının sinyalini veren Bakan Şimşek, şunları ekledi: "Tekstil, mobilya, deri, konfeksiyon, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerinin sıkıntılarını biz yine çalışıyoruz. İlave tedbirler alacağız."

"BENDEN SERMAYECİ ÇIKMAZ"

Vergi politikaları ve sermaye çevrelerini koruma eleştirilerine sert yanıt veren Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Benden burjuva sermayeci çıkartamazsınız arkadaşlar, mümkün değil. Bakın, kurumlar vergisini 5 puan artıran benim, bankaların vergisini yüzde 20'den yüzde 30'a çıkartan benim, yurt içi asgari kurumlar vergisi getiren benim... Eğer ben rantiyecisiysem, ben küresel sermayeyi temsil ediyorsam nasıl mevduatların faizini yüzde 5'ten yüzde 17,5'e çıkarıyorum. Ben kamu hizmeti yapmak için buradayım."

