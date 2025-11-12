Menü Kapat
14°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emlak vergisi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada emlak vergilerindeki artışla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş emlak vergisi uygulamasının gündemde olduğunu ve yakın zamanda meclise taşınacağını duyurdu. İşte detaylar...

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
16:01
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
16:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak vergilerindeki artışla ilgili olarak "Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emlak vergisi açıklaması

Son dönemde emlak vergilerindeki artışlarla ilgili toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkilere değinen Erdoğan konuya ilişkin şunları ekledi:

"Sizin de bildiğiniz gibi emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor. Bilhassa 'li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde %2500, %5000, hatta bazı bölgelerde %18700'lere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Bu artışlar, doğrudan vatandaşımızın omuzuna haksız bir yük bindiriyor. Tıpkı "ucuzlatacağız" dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarında olduğu gibi, maalesef burada da verdikleri sözlerin hilafına davranıyorlar. Bunun kabul edilebilir olmadığı açıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emlak vergisi açıklaması

Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Bir önceki Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda bu konuyu enine boyuna değerlendirdik. İlgili arkadaşlarımız öncesinde ve sonrasında bir araya geldi, haklı talepleri karşılayacak, ana muhalefetin istismarını engelleyecek formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi meclisimizin takdirine sunacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

