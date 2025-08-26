Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Norveç'ten İsrail bankaları ve ABD devi CAT'e soğuk duş! Tüm yatırımlarını çekti

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, insan hakları ihlali riski gerekçesiyle İsrail’in önde gelen beş bankasından ve ABD merkezli Caterpillar şirketinden yatırımlarını çekti. Karar, 2,7 milyar doları aşan dev bir portföyün sonlandırılması anlamına geliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Norveç'ten İsrail bankaları ve ABD devi CAT'e soğuk duş! Tüm yatırımlarını çekti
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 09:20

Merkez Bankası tarafından yönetilen Norveç Varlık Fonu, yaptığı açıklamada Caterpillar ve bankalarının savaş ve çatışma ortamlarında bireylerin haklarının ciddi biçimde ihlal edilmesine katkıda bulunma riski taşıdığını belirtti. Bu nedenle söz konusu şirketlerin yatırım listesinden çıkarıldığı bildirildi.

Norveç'ten İsrail bankaları ve ABD devi CAT'e soğuk duş! Tüm yatırımlarını çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'in katlettiği gazeteci Ebu Dekka'nın oğluna vasiyeti ortaya çıktı: "Ona benim adımı ver"

LİSTEDEN ÇIKARILAN BANKALAR

Fonun portföyünden çıkarılan bankalar; Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings olarak sıralandı.

Norveç'ten İsrail bankaları ve ABD devi CAT'e soğuk duş! Tüm yatırımlarını çekti

30 Haziran itibarıyla fonun elinde Caterpillar’da 2,1 milyar dolar değerinde yüzde 1,17’lik hisse bulunuyordu. İsrail bankalarındaki toplam yatırımın değeri ise 661 milyon dolara ulaştı. Böylece çekilen yatırımın toplam büyüklüğü 2,7 milyar doları geçti.

Norveç Varlık Fonu’nun bu kararı, küresel ölçekte etik yatırım tartışmalarına yeni bir boyut katarken, fonun gelecekte benzer kriterlerle başka şirket ve sektörlere de yatırım vetosu uygulayabileceği değerlendiriliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

CATERPILLAR İSRAİL'İ DESTEKLİYOR MU?
Caterpillar’ın yıllardır İsrail’e, Filistin’de yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerde kullandığı iş makineleriyle destek verdiği öne sürülüyor. Özellikle birçok Filistinlinin evi, ABD tarafından İsrail’e hibe edilen Caterpillar buldozerleri ile yıkıldı. Şirket her ne kadar halka açık olsa da, hisselerinin büyük kısmının siyonist sermaye gruplarının kontrolünde olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Caterpillar Vakfı’nın 24 Ekim 2023’te İsrail’e 2 milyon dolarlık bağışta bulunduğu kaydedildi. Firmanın ürettiği CAT marka botların da aynı şirket bünyesinde olduğu biliniyor.
ETİKETLER
#İsrail
#soykırım
#norveç
#caterpillar
#Norveç Varlık Fonu
#Caterpillar
#İsrail Bankaları
#Etik Yatırım
#Savaş Ve Çatışma
#Yatırım Veto
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.