Norveç'ten İsrail bankaları ve ABD devi CAT'e soğuk duş! Tüm yatırımlarını çekti

Norveç Merkez Bankası tarafından yönetilen Norveç Varlık Fonu, yaptığı açıklamada Caterpillar ve İsrail bankalarının savaş ve çatışma ortamlarında bireylerin haklarının ciddi biçimde ihlal edilmesine katkıda bulunma riski taşıdığını belirtti. Bu nedenle söz konusu şirketlerin yatırım listesinden çıkarıldığı bildirildi.

LİSTEDEN ÇIKARILAN BANKALAR

Fonun portföyünden çıkarılan bankalar; Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings olarak sıralandı.

30 Haziran itibarıyla fonun elinde Caterpillar’da 2,1 milyar dolar değerinde yüzde 1,17’lik hisse bulunuyordu. İsrail bankalarındaki toplam yatırımın değeri ise 661 milyon dolara ulaştı. Böylece çekilen yatırımın toplam büyüklüğü 2,7 milyar doları geçti.

Norveç Varlık Fonu’nun bu kararı, küresel ölçekte etik yatırım tartışmalarına yeni bir boyut katarken, fonun gelecekte benzer kriterlerle başka şirket ve sektörlere de yatırım vetosu uygulayabileceği değerlendiriliyor.