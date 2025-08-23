Menü Kapat
27°
Dünya
 Banu İriç

Dünyanın akciğerleri için harekete geçildi: Amazon Bildirisi imzalandı

Dünyanın nefes hatlarından kabil edilen Amazon Ormanları için zirve düzenlendi. İklim değişikliğiyle mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bölgedeki tehditlerin ele alındığı Bogota'daki 5. Amazon İşbirliği Anlaşması Örgütü yeni kararları imzaladı.

Dünyanın akciğerleri için harekete geçildi: Amazon Bildirisi imzalandı
Kolombiya'nın ev sahipliğinde, başkent Bogota'da düzenlenen "5. Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Devlet Başkanları Zirvesi" Bogota Bildirisi'nin kabul edilmesiyle tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da basın mensuplarına okunan Bogota Bildirisi, dünyanın akciğerleri olarak görülen Amazon ormanlarını korumaya yönelik bölgesel taahhütleri içeriyor.

Dünyanın akciğerleri için harekete geçildi: Amazon Bildirisi imzalandı

AMAZON ORMANLARI'NI KORUMAK İÇİN ORTAK SÖZLER VERİLDİ

Bildiride, Amazon havzasının korunması için bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, iklim değişikliğine karşı ortak hareket etme, yerli halkların haklarının gözetilmesi, su kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin korunması, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere karşı ortak güvenlik mekanizmaları, sağlık, bilimsel araştırma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında işbirliği yapılması konusunda tarafların ortak taahhütte bulunduğu belirtildi.

Bildiride, Brezilya'nın Belem kentinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) Konferansının (COP30) önemine dikkat çekilerek, uluslararası toplumun somut taahhütlerde bulunması ve gerekli finansman desteğini ivedilikle hayata geçirmesi gerektiği vurgulandı.

Dünyanın akciğerleri için harekete geçildi: Amazon Bildirisi imzalandı

​​​​​​​OTCA Zirvesine, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Maria Jose Pinto'nun yanı sıra Venezuela, Peru ve Surinam temsilcileri katıldı.

#iklim değişikliği
#amazon ormanları
#Otca
#Bogota Bildirisi
#Yerli Haklar
#Sürdürülebilir Kalkınma
#Dünya
