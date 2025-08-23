Dünyanın akciğerleri için harekete geçildi: Amazon Bildirisi imzalandı

Kolombiya'nın ev sahipliğinde, başkent Bogota'da düzenlenen "5. Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Devlet Başkanları Zirvesi" Bogota Bildirisi'nin kabul edilmesiyle tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da basın mensuplarına okunan Bogota Bildirisi, dünyanın akciğerleri olarak görülen Amazon ormanlarını korumaya yönelik bölgesel taahhütleri içeriyor.

AMAZON ORMANLARI'NI KORUMAK İÇİN ORTAK SÖZLER VERİLDİ

Bildiride, Amazon havzasının korunması için bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, iklim değişikliğine karşı ortak hareket etme, yerli halkların haklarının gözetilmesi, su kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin korunması, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere karşı ortak güvenlik mekanizmaları, sağlık, bilimsel araştırma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında işbirliği yapılması konusunda tarafların ortak taahhütte bulunduğu belirtildi.

Bildiride, Brezilya'nın Belem kentinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansının (COP30) önemine dikkat çekilerek, uluslararası toplumun somut taahhütlerde bulunması ve gerekli finansman desteğini ivedilikle hayata geçirmesi gerektiği vurgulandı.

​​​​​​​OTCA Zirvesine, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Maria Jose Pinto'nun yanı sıra Venezuela, Peru ve Surinam temsilcileri katıldı.