Dünyanın en iyi 100 yemeği listesine Türk mutfağı damgası! 7 lezzet zirvede

Dünyanın her yerinden farklı lezzetleri değerlendiren Taste Atlas dönem dönem yayınladığı listelerle dikkat çekiyor. Gastronomi dünyasında hatırı sayılır bir yere sahip olan site bu sefer de dünyanın en iyi 100 yemeğini seçti. Otantik yemek tariflerin ve farklı lezzetlerin yer aldığı listede Türk mutfağından 7 yemek de yer aldı…
Taste Atlas, dünyanın farklı noktalarında hazırlanan geleneksel lezzetleri oylamaya sundu. Milyonlarca katılımcının kullandığı oylarla Dünyanın en iyi 100 yemeği listesi ortaya çıktı.
Birçok ülkenin lokal lezzetlerin uluslararası çerçevede değerlendirildiği listede gastronomi açısından oldukça zengin olan Türkiye’den de 7 yemek yer aldı. Türk mutfağından birden fazla yemeğin yer aldığı listede milli yemeklerimiz de kendi aralarında sıralandı.
Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde en yüksek puanı alan Türk yemeği Çökertme Kebabı oldu. Muğla yöresine ait çökertme kebabı ince kesilmiş patates kızartması, et ve yoğurtla hazırlanıyor. Damaklarda eşsiz bir lezzet bırakan yemek Taste Atlas’ın en iyi yemekler listesinde 4,64 puanla 7. Sırada yer aldı.
Erzurum iline ait cağ kebabı ise dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde en çok oyu alan ikinci Türk yemeği oldu. 4.60 puana sahip olan yemek ana listede ise 9. Sırada yer aldı.
En iyi yemekler listesinde 26. Sırada yer alan İskender Kebap, Türk yemekleri arasında ise üçüncü sıraya yerleşti. Bursa ile özdeşleşen yemek bilindiği üzere pide üzerine yerleştirilen et, tereyağ ve özel sosla hazırlanıyor, yanında ise yoğurtla servis ediliyor.
Doğal iklimi ve hayvancılıktaki köklü geçmişiyle et yemekleri konusunda uzmanlaşan Türkiye’nin en iyi yemekleri arasında olan Kuzu şiş, Taste Atlas’ın “Dünyanın en iyi 100 yemeği” listesinde kendine 28. Sırada yer buldu.
Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde olmaması düşünülemeyen Adana kebap, 4.50 puanla 47. sırada yer aldı.
Osmanlı’nın klasik yemeklerinden olan Hünkar Beğendi ise 4.50 puanla en iyi yemekler listesinde 51. Sıraya yerleşti. Köz patlıcanlı beğendi üzerine kuzu etiyle hazırlanan yemek listedeki Türk yemekleri arasında ise 6. sırada yer aldı.
Sakarya’nın geleneksel yemeği olsa da Türkiye’nin pek çok yerinde yapılan Islama köfte 4,49 puanla dünya listesinde 59. sıraya, Türk yemekleri arasında ise 7. Sıraya yerleşti.