Duyurulur duyurulmaz dünyanın gözü oraya çevrildi: Tam 1444 ton altın bulundu!

Çin, mineral arama çalışmalarında tarihi bir başarıya imza attı. Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın cuma günü yaptığı duyuruya göre, ülkenin ilk bin ton seviyesindeki süper büyük altın yatağı olan Dadonggou Altın Madeni, Liaodong bölgesinde (Kuzeydoğu Çin'in Liaoning Eyaleti) belirlendi.

1949'DAN BU YANA KEŞFEDİLEN EN BÜYÜK YATAK

Bu keşif, 1949'dan bu yana saptanan en büyük tek altın yatağı olma özelliğini taşıyor. China Media Group'un (CMG) haberine göre, madendeki toplam kanıtlanmış altın metali içeriği 1.444,49 ton olarak kayıtlara geçti.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Dadonggou Altın Madeni'nin -720 metre rakımının üzerindeki tüm alanında kanıtlanmış rezerv miktarı: 2,586 milyar ton altın cevheri. Madenin ortalama tenörü (cevher içindeki değerli metal oranı) ton başına 0,56 gram iken, toplam altın metali içeriği de 1.444,49 tonu buluyor.

Rezervin araştırılmasında yaklaşık bin kişilik bir ekibin, 15 ay süren yoğun çalışma sonucunda bu cevheri ortaya çıkardığı bilgisi paylaşıldı.