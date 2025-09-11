Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Endonezya dehşeti yaşıyor! Sellerde çok sayıda ölü ve kayıp var

Endonezya'nın ünlü Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara eyaletinde şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Meydana gelen seller nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybederken, kayıpların sayısının her geçen saat arttığı bildirildi. Bali Adası'nda ise bir binanın yıkıldığı anlar amatör kameraya yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 13:32

’nın turistik Adası ile Doğu Nusa Tenggara eyaletinde günlerdir devam eden şiddetli yağışlar, ve toprak kaymalarına yol açtı. Nehirlerin taşması sonucu birçok yerleşim alanı sular altında kaldı.

Endonezya dehşeti yaşıyor! Sellerde çok sayıda ölü ve kayıp var

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı Bali Ofisi Sözcüsü Gusti Ayu Ketut Wijayanti, ünlü Bali Adasında meydana gelen sellerde 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise kaybolduğunu ifade etti.

Endonezya dehşeti yaşıyor! Sellerde çok sayıda ölü ve kayıp var

SEL SIRASINDA BİR BİNA YIKILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, adada sel sırasında bir binanın yıkıldığı görüldü. Doğu Nusa Tenggara eyaletinde de seller evlere ve tarım arazilerine ciddi hasar verdi, bölge sakinleri yüksek yerlere tahliye edildi.

Endonezya dehşeti yaşıyor! Sellerde çok sayıda ölü ve kayıp var

Doğu Nusa Tenggara Yönetim ve Azaltma Ajansı Acil Durum Birimi Başkanı Gasper Losa Manisa, sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu ifade etti. Manisa, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Endonezya dehşeti yaşıyor! Sellerde çok sayıda ölü ve kayıp var

Yoğun yağışların hafta boyunca devam etmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Endonezya dehşeti yaşıyor! Sellerde çok sayıda ölü ve kayıp var

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı korkunç boyuta ulaştı
Ülke tarihinin en büyük sel felaketi bine yakın kişi öldü, 2 milyon kişi ise mücadele verdi
ETİKETLER
#toprak kayması
#endonezya
#yağmur
#sel
#bali
#afet
#can kaybı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.