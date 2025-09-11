Endonezya dehşeti yaşıyor! Sellerde çok sayıda ölü ve kayıp var

Endonezya’nın turistik Bali Adası ile Doğu Nusa Tenggara eyaletinde günlerdir devam eden şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Nehirlerin taşması sonucu birçok yerleşim alanı sular altında kaldı.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı Bali Ofisi Sözcüsü Gusti Ayu Ketut Wijayanti, ünlü Bali Adasında meydana gelen sellerde 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise kaybolduğunu ifade etti.

SEL SIRASINDA BİR BİNA YIKILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, adada sel sırasında bir binanın yıkıldığı görüldü. Doğu Nusa Tenggara eyaletinde de seller evlere ve tarım arazilerine ciddi hasar verdi, bölge sakinleri yüksek yerlere tahliye edildi.

Doğu Nusa Tenggara Afet Yönetim ve Azaltma Ajansı Acil Durum Birimi Başkanı Gasper Losa Manisa, sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu ifade etti. Manisa, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yoğun yağışların hafta boyunca devam etmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulunuldu.