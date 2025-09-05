Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Esad ailesine ait lüks araçlar satışa çıktı: Toplam değeri dudak uçuklatan cinsten

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara talimatı verdi, Beşar Esad ve ailesine ait 4 lüks araç açık müzayedeye çıkarıldı. Araçların tahmini değerinin 20 milyon dolar olduğu belirtildi. Araçlardan gelecek paranın da yeri belli.

KAYNAK:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 16:35

Kalkınma Fonu’nun açılış töreni kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara açıklamalarda bulundu. Şara, Şam Kalesi'nde düzenlenen törende rejiminin zulmünden bahsetti. ''Devrik rejim ekonomimizi yıktı'' diyen Şara, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Devrik rejim ekonomimizi yıktı, servetlerimizi talan etti, evlerimizi harap etti ve halkımızı kamplara, gurbet ellerine savurdu. Bugün burada, yaralı Suriye’mizi onarmak, ülkemizi yeniden inşa etmek ve yerinden edilen vatandaşlarımızı topraklarına döndürmek için bir araya geldi"

Esad ailesine ait lüks araçlar satışa çıktı: Toplam değeri dudak uçuklatan cinsten

Tüm harcamaların stratejik projeler kapsamında açıkça paylaşılacağını belirten Şara, "Ben buraya Suriye için sadaka istemeye gelmedim. Allah Şam’ı ve halkını zaten himayesine almıştır; bu topraklar, sadakaya muhtaç olmayacak kadar azizdir. Burada bulunmamın nedeni, hem kendime hem size bu çağın görevini hatırlatmaktır" ifadelerini kullandı.

Esad ailesine ait lüks araçlar satışa çıktı: Toplam değeri dudak uçuklatan cinsten

ESAD AİLESİNİN ARAÇLARI SATIŞA ÇIKTI

Eş-Şara’nın talimatıyla devrik lider Beşar Esad ve ailesine ait 4 lüks araç açık müzayedeye çıkarıldı. Araçların tahmini değerinin 20 milyon dolar olduğu öğrenilirken satıştan elde edilen tüm gelirin ülkenin yeniden imarı için yapılacak projelere aktarılacağı açıklandı.

Esad ailesine ait lüks araçlar satışa çıktı: Toplam değeri dudak uçuklatan cinsten

Müzayedeye çıkarılan 4 aracın Şam’daki Devlet Başkanlığı Sarayı’nın ana garajında bulunan koleksiyondan seçildiği aktarılırken koleksiyonda 40’tan fazla özel araç bulunduğu belirtildi.

Esad ailesine ait lüks araçlar satışa çıktı: Toplam değeri dudak uçuklatan cinsten

Müzayedeye çıkarılan 4 araçtan birinin yalnızca 349 adet üretilen ve değeri 3 milyon dolar olan Ferrari F50 oldu. Ayrıca, yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki Ferrari F12 Berlinetta, 1 milyon dolar fiyat biçilen Lamborghini Murciélago ve 1 ila 1,5 milyon dolar arasında değişen Aston Martin de müzayedeye çıkarılan araçlar oldu.

Esad ailesine ait lüks araçlar satışa çıktı: Toplam değeri dudak uçuklatan cinsten

Esad ailesinin toplam araç sayısının bin 330’un üzerinde olduğu ifade edilirken Devlet Başkanlığı Sarayı’nda yaklaşık 300 otomobil bulunuyor. Mahir Esad’a ait olduğu belirtilen garajda ise bin 500’den fazla aracın yer aldığı, ailenin toplam araç filosunun değerinin 1 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

Esad ailesine ait lüks araçlar satışa çıktı: Toplam değeri dudak uçuklatan cinsten

Yeni hükümet, Esad ailesinden el konulan varlıkları nakde çevirerek Kalkınma Fonu aracılığıyla yeniden imarı hızlandırmayı ve altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.

Esad ailesine ait lüks araçlar satışa çıktı: Toplam değeri dudak uçuklatan cinsten
ETİKETLER
#suriye
#müzayede
#esad
#Ahmed Eş-şara
#Kalkınma Fonu
#Suriye İç Savaşı
#Suriye Ekonomi
#Dünya
