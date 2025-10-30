Firari maymunlar yakalanamıyor, sayı giderek artıyor

ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Jasper County bölgesinde geçtiğimiz salı günü laboratuvar deneylerinde kullanılan rhesus türü maymunları taşıyan bir kamyonun devrilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamada kaçan maymunların hepatit C ve Covid-19 gibi virüsleri taşıyor olabileceğini belirtilirken, Tulane Ulusal Biyomedikal Araştırma Merkezi olayı yalanladı.

Maymunları Tulane Üniversitesi'nden Loisiana'ya taşıyan kamyonun devrilmesi sonrası Jasper County Şerif Ofisi, "Hayvanlara yaklaşmayın, temas etmeyin" şeklinde vatandaşlara uyarıda bulundu. Bölge sakinlerinin maymuları gördüklerinde ihbar etmelerini istedi.

ÖNCE İMHA EDİLDİLER SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

Yetkililer, 18 kilograma kadar ağırlığı olan rhesus maymunlarının agresif davranış gösterebildiğini ve yalnızca koruyucu ekipmanla tutulabileceğini belirtti. Kaza sonrası kaçan maymunlardan üçünün "imha edildiği", birinin ise hâlâ kayıp olduğu açıklandı. Ancak çok geçmeden bu açıklamada yalanlandı.

Jasper İlçe Şerif Ofisi, üç maymunun imha edildiğini açıklamasından kısa süre sonra durumu netleştiren yeni bir açıklama yaparak, üç maymunun da serbest dolaştığını belirtti.