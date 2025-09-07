Maymun dehşeti! İki aylık bebeği yatağından kaçırıp su variline attılar

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde kıorkunç bir olay yaşandı. Hindu Times'te yer alan habere göre, Surajpur köyünde bir maymun sürüsü, evde uyuyan 2 aylık bebeği yatağından alarak kaçırdı. Ailenin kısa süre sonra bebeğin kaybolduğunu fark etmesi üzerine köyde panik dolu bir arayış başladı.

AĞLAMA SESİNİ DUYDULAR AMA!..

Aile, çatıdan gelen zayıf ağlama sesini duyduğunda gerçeği öğrendi. Küçük bebek, su dolu bir varilin içinde bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan bebek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken bebeğin cenazesi otopsiye gönderildi.

BU İLK HADESİ DEĞİL

Köy halkı büyük bir üzüntü yaşarken, bölgede uzun süredir devam eden maymun saldırıları sorunu yeniden gündeme taşındı. Vatandaşlar, yetkililerden acil ve etkili önlemler alınmasını istedi.

Nitekim 2022 yılında aynı bölgede yine 2 aylık bir bebeğin benzer şekilde maymunlar tarafından kaçırılıp suya atılmıştı. Veterinerler, maymunların bazen bebekleri kendi yavruları zannedebildiğini, fark ettiklerinde ise suya bıraktıklarını belirtiyor.