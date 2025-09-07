Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Maymun dehşeti! İki aylık bebeği yatağından kaçırıp su variline attılar

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde, maymun sürüsünün evinde uyuyan 2 aylık bebeği kaçırıp su dolu varile atması faciayla sonuçlandı. Tüm müdahalelere rağmen küçük bebek kurtarılamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Maymun dehşeti! İki aylık bebeği yatağından kaçırıp su variline attılar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 14:33

’ın eyaletinde kıorkunç bir olay yaşandı. Hindu Times'te yer alan habere göre, Surajpur köyünde bir sürüsü, evde uyuyan 2 aylık bebeği yatağından alarak kaçırdı. Ailenin kısa süre sonra bebeğin kaybolduğunu fark etmesi üzerine köyde panik dolu bir arayış başladı.

Maymun dehşeti! İki aylık bebeği yatağından kaçırıp su variline attılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doğum oranları dibi gördü, hükümet düğmeye bastı! Acil durum planı devreye giriyor

AĞLAMA SESİNİ DUYDULAR AMA!..

Aile, çatıdan gelen zayıf ağlama sesini duyduğunda gerçeği öğrendi. Küçük bebek, dolu bir varilin içinde bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan bebek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken bebeğin cenazesi otopsiye gönderildi.

Maymun dehşeti! İki aylık bebeği yatağından kaçırıp su variline attılar

BU İLK HADESİ DEĞİL

Köy halkı büyük bir üzüntü yaşarken, bölgede uzun süredir devam eden maymun saldırıları sorunu yeniden gündeme taşındı. Vatandaşlar, yetkililerden acil ve etkili önlemler alınmasını istedi.

Nitekim 2022 yılında aynı bölgede yine 2 aylık bir bebeğin benzer şekilde maymunlar tarafından kaçırılıp suya atılmıştı. Veterinerler, maymunların bazen bebekleri kendi yavruları zannedebildiğini, fark ettiklerinde ise suya bıraktıklarını belirtiyor.

ETİKETLER
#ölüm
#maymun
#hindistan
#su
#uttar pradesh
#bebek kaçırma
#Maymun Saldırısı
#Bebek Kaçırma
#Hayvan Saldırması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.