TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
27°
Dünya
 | Berkay Alptekin

Doğum oranları dibi gördü, hükümet düğmeye bastı! Acil durum planı devreye giriyor

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis, toparlanma amacıyla yeni vergi paketini duyurdu. Yeni vergi paketinde başta dört çocuklu aileler olmak üzere birçok meslek grubuna kolaylık sağlandı.

Doğum oranları dibi gördü, hükümet düğmeye bastı! Acil durum planı devreye giriyor
Berkay Alptekin
07.09.2025
07.09.2025
saat ikonu 09:41

Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ekonomik toparlanma sürecinde zorluk yaşayan orta sınıfa destek için 1,6 milyar euroluk (77 milyar 210 milyon 560 bin TL) paketi açıkladı.

Selanik’te geleneksel olarak düzenlenen yıllık konuşmasında hükümetin gelecek yılki önceliklerini açıklayan Miçotakis, özellikle çocuklu ailelere yönelik gelir vergisi oranlarında indirim yapılacağını duyurdu.

Doğum oranları dibi gördü, hükümet düğmeye bastı! Acil durum planı devreye giriyor

BELİRLİ AİLELERE VERGİ MUAFİYETİ KAPIDA

Başbakan, düşük doğum oranlarını yükseltmeyi amaçlayan yeni düzenleme kapsamında, dört ve daha fazla çocuğu olan ailelerin yıllık gelirlerinin ilk 20 bin eurosunun vergiden muaf olacağını açıkladı.

Pakette ayrıca emeklilere ek ödemeler, güvenlik güçleri çalışanları ve diplomatlara maaş artışları öngörülüyor. Borç krizi döneminde getirilen bazı vergilerde de indirim yapılacağı belirtildi.

Miçotakis, planların artan yaşam maliyeti ve baskı altındaki reel ücretler nedeniyle zorlanan vatandaşlara nefes aldırmayı hedeflediğini vurguladı.

Doğum oranları dibi gördü, hükümet düğmeye bastı! Acil durum planı devreye giriyor
TGRT Haber
