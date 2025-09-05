Menü Kapat
TGRT Haber
27°
 Berkay Alptekin

İngiliz hükümetinde vergi skandalı! Eksik ödeme yapan Başbakan Yardımcısı istifa etti

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, 800 bin sterlin değerindeki dairesi için ödemesi gereken damga vergisini eksik ödediğini itiraf etmesinin ardından tepkilerin hedefi haline geldi. Rayner, kamuoyunu sarsan olay sonrası dayanamayarak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İngiliz hükümetinde vergi skandalı! Eksik ödeme yapan Başbakan Yardımcısı istifa etti
05.09.2025
05.09.2025
saat ikonu 16:48

İngiltere'de Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, Hove'daki 800 bin sterlin değerindeki dairesi için ödemesi gereken damga vergisini eksik ödediğini itiraf etmesi tepkilere yol açmıştı. Eleştirilerin hedefi olan Rayner, Konut Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden etti.

Parti üyeleri tarafından seçildiği Genel Başkan Yardımcılığı görevinden de ayrıldığını açıklayan Rayner, Başbakana yazdığı mektupta mülk satın alımı sırasında "en yüksek standartları karşılamadığını" kabul etti.

Angela Rayner, "Konut Bakanı olarak görevim ve karmaşık ailevi durumlarım göz önüne alındığında, ek vergi danışmanlığı almama kararımı derinden pişmanlıkla karşılıyorum. Bu hatanın tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. Amacım her zaman doğru miktarda vergi ödemekti, bunun dışında bir niyetim olmadı" ifadelerine yer verdi.

İngiliz hükümetinde vergi skandalı! Eksik ödeme yapan Başbakan Yardımcısı istifa etti

"SENİ KAYBETMEKTEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

İngiltere Başbakanı ise Rayner'in doğru kararı verdiğine inandığını belirterek "Ancak bunun senin için ne kadar acı verici bir karar olduğunu da biliyorum. İşçi Partisi hükümetini başarılı kılmak için elinden geleni yaptın ve çalışan aileler için İngiltere'yi daha adil bir yer yapma planımızın merkezindeydin. Kişisel olarak seni hükümetten kaybetmekten dolayı çok üzgünüm. Sen uzun yıllardır güvenilir bir meslektaş ve gerçek bir dost oldun. Sana yalnızca hayranlık duyuyorum ve siyasetteki başarılarına büyük saygı gösteriyorum" ifadelerini kullandı. Starmer, Rayner'ın İşçi Partisi içinde önemli bir figür olarak kalacağını belirtti.

Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch ise "Angela Rayner sonunda gitti. Ama bu sadece Keir Starmer'ın 3 gün önce görevden alamadığı zayıflığı yüzünden" dedi.

#istifa
#işçi partisi
#Keir Starmer
#Angela Rayner
#Damga Vergisi
#İngiltere Politikası
#Dünya
