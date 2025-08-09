Intel CEO'su Lip-Bu Tan, Trump'ın istifa çağrısına cevap verdi

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, Donald Trump'ın kendisini "son derece çelişkili" olmakla suçlayarak istifasını istemesinin ardından cevap verdi. The Financial Times'a göre Tan, Intel çalışanlarına yazdığı mektupta, "Geçmişteki görevlerimle ilgili çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. Net olmak istiyorum. Her zaman en yüksek yasal ve etik standartlarda hareket ettim" dedi.

Intel'ın Beyaz Saray ile iletişimde olduğunu belirten Tan, gündeme getirilen meseleleri ele almak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

TRUMP, TAN'IN İSTİFASINI NEDEN İSTEDİ?

Trump'ın Truth Social'daki Tan'ın istifasını talep eden gönderisinin, Senato İstihbarat Komitesi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Tom Cotton'dan Intel CEO'suna gönderilen bir mektup üzerine paylaşıldığı bildirildi.

Mektupta Cotton, Intel'in operasyonlarının güvenliği ve bütünlüğü konusunda endişelerini dile getirmiş ve Tan'ın Çin'deki geçmişteki çalışmaları hakkında soru işaretleri bulunduğunu belirtmişti. Öte yandan Tan, kendi girişim sermayesi firması aracılığıyla Çinli teknoloji şirketlerine yatırım yaptı, bunlar arasında ülkenin en büyük çip üreticisi olan SMIC de yer alıyor.

Tan'ın Intel'in başına getirilmeden önce yönettiği şirket, ABD Adalet Bakanlığı'na göre, "yasaklanmış bir Çin askeri üniversitesine yarı iletken tasarım araçlarını yasa dışı olarak ihraç ederek" ABD ihracat kontrollerini ihlal ettiğini itiraf etti. Şirket suçunu kabul etti ve toplam 140 milyon doların üzerinde ceza ödemek üzere anlaşmaya vardı.

Tan, Intel CEO'luğunu, TSMC gibi firmalarla rekabet etmekte zorlandığı ve müşteri bulamadığı için büyük zararlar ettiği bir dönemde devraldı. Göreve gelir gelmez yaptığı ilk şeylerden biri de; maliyet düşürme programı başlatmak oldu ve Intel'in, şu ana kadar büyük sonuçlar vermeyen bir sonraki nesil fab teknolojisini terk etmesi gerekebileceğini belirtti.

Aynı mektubunda Tan, Intel yönetim kurulunun bu çalışmalarını "tamamen desteklediğini" söyledi.

"EN MÜDAHALECİ BEYAZ SARAY"

Trump şu ana kadar Apple'dan Bank of America'ya kadar birçok şirkete çeşitli müdahalelerde bulundu. Ve bu yönü nedeniyle bazı yorumcular, "Hayatımda gördüğüm en müdahaleci Beyaz Saray" olarak yorumluyor.

MSNBC gazetecisi ve avukat Ari Melber, "Birçok Wall Street yetkilisi, geçmişteki Demokratik yönetimlerin işlerine müdahale edeceğinden korkuyordu. Ama Trump'ın ikinci döneminin ilk yılı, modern yönetimlerin yaptığı müdahalelerden çok daha fazla oldu" dedi.