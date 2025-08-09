Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, Trump'ın istifa çağrısına cevap verdi

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, Donald Trump'ın kendisini "son derece çelişkili" olarak suçlayıp istifasını talep etmesine cevap verdi. Lip-Bu Tan istifa edecek mi?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Intel CEO'su Lip-Bu Tan, Trump'ın istifa çağrısına cevap verdi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 10:24

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, 'ın kendisini "son derece çelişkili" olmakla suçlayarak istifasını istemesinin ardından cevap verdi. The Financial Times'a göre Tan, Intel çalışanlarına yazdığı mektupta, "Geçmişteki görevlerimle ilgili çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. Net olmak istiyorum. Her zaman en yüksek yasal ve etik standartlarda hareket ettim" dedi.

Intel'ın Beyaz Saray ile iletişimde olduğunu belirten Tan, gündeme getirilen meseleleri ele almak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, Trump'ın istifa çağrısına cevap verdi

TRUMP, TAN'IN İSTİFASINI NEDEN İSTEDİ?

Trump'ın Truth Social'daki Tan'ın istifasını talep eden gönderisinin, Senato İstihbarat Komitesi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Tom Cotton'dan Intel CEO'suna gönderilen bir mektup üzerine paylaşıldığı bildirildi.

Mektupta Cotton, Intel'in operasyonlarının güvenliği ve bütünlüğü konusunda endişelerini dile getirmiş ve Tan'ın 'deki geçmişteki çalışmaları hakkında soru işaretleri bulunduğunu belirtmişti. Öte yandan Tan, kendi girişim sermayesi firması aracılığıyla Çinli şirketlerine yatırım yaptı, bunlar arasında ülkenin en büyük çip üreticisi olan SMIC de yer alıyor.

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, Trump'ın istifa çağrısına cevap verdi

Tan'ın Intel'in başına getirilmeden önce yönettiği şirket, ABD Adalet Bakanlığı'na göre, "yasaklanmış bir Çin askeri üniversitesine yarı iletken tasarım araçlarını yasa dışı olarak ihraç ederek" ABD ihracat kontrollerini ihlal ettiğini itiraf etti. Şirket suçunu kabul etti ve toplam 140 milyon doların üzerinde ceza ödemek üzere anlaşmaya vardı.

Tan, Intel CEO'luğunu, TSMC gibi firmalarla rekabet etmekte zorlandığı ve müşteri bulamadığı için büyük zararlar ettiği bir dönemde devraldı. Göreve gelir gelmez yaptığı ilk şeylerden biri de; maliyet düşürme programı başlatmak oldu ve Intel'in, şu ana kadar büyük sonuçlar vermeyen bir sonraki nesil fab teknolojisini terk etmesi gerekebileceğini belirtti.

Aynı mektubunda Tan, Intel yönetim kurulunun bu çalışmalarını "tamamen desteklediğini" söyledi.

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, Trump'ın istifa çağrısına cevap verdi

"EN MÜDAHALECİ BEYAZ SARAY"

Trump şu ana kadar Apple'dan Bank of America'ya kadar birçok şirkete çeşitli müdahalelerde bulundu. Ve bu yönü nedeniyle bazı yorumcular, "Hayatımda gördüğüm en müdahaleci Beyaz Saray" olarak yorumluyor.

MSNBC gazetecisi ve avukat Ari Melber, "Birçok Wall Street yetkilisi, geçmişteki Demokratik yönetimlerin işlerine müdahale edeceğinden korkuyordu. Ama Trump'ın ikinci döneminin ilk yılı, modern yönetimlerin yaptığı müdahalelerden çok daha fazla oldu" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çin, "robot kurtları" ile savaş alanında korku salacak! "Dronlardan bile daha etkili"
AKINCI TİHA, ALPAGUT ve EREN ile atış testini gerçekleştirdi: Kritik hedefler için yeni güç!

Sıkça Sorulan Sorular

Lip-Bu Tan, Trump'ın eleştirilerine nasıl cevap verdi?
Tan, Intel çalışanlarına yazdığı bir mektupta, her zaman yasal ve etik standartlara uygun davrandığını belirtti. Ayrıca Beyaz Saray ile iletişimde olduklarını ve endişeleri çözmek için çalıştıklarını ifade etti.
ETİKETLER
#çin
#istifa
#güvenlik
#Donald Trump
#Teknoloji
#Intel Tabanlı Mac
#Lip-bu Tan
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.