Fransa'da okul bahçelerine yarasa yuvaları kuruluyor! Sebebi çok ilginç

Fransa’nın Lyon kenti yakınlarındaki Villeurbanne’de, sivrisineklerin çoğalmasını engellemek için yarasalardan faydalanılmaya başlandı. Bir yarasa, tek bir gecede 3 binden fazla sivrisinek tüketebiliyor. Bu nedenle belediye, şehirdeki yedi farklı okulun bahçesine toplam elliye yakın yarasa yuvası yerleştirme kararı aldı.

VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP

Projeyi uygulayan isimlerden biri olan marangoz Jérémy Grégorio, yarasaların huzurla yaşayabileceği özel yuvalar tasarlıyor. Yuvalar özellikle rüzgârdan korunmuş ve güneye bakan noktalara yerleştiriliyor. Grégorio, “Amaç, onların şehirde güvenle kalabileceği alanlar yaratmak” diyor. Belediye yetkililerine göre ise bu adım, doğrudan halkın talebiyle atıldı.

ÇİFTE KAZANÇ: DOĞA VE SAĞLIK

RTL'e konuşan Villeurbanne Belediyesi Doğal Alanlar Direktörü Alice Conte Jansen, “Binalar modernleştikçe yarasaların yuva bulma şansı azalıyor. Bu proje, hem türün yok olmasını engelliyor hem de sivrisineklerle doğal bir mücadele sağlıyor” sözleriyle projeyi özetledi. Ayrıca bu yöntemin maliyetinin oldukça düşük olduğu vurgulanıyor.

BAŞARILI OLURSA YAYILACAK

Yeni eğitim yılıyla birlikte öğrenciler ders başı yaparken, yarasalar da aynı okullarda sivrisineklere karşı işe koyulacak. Proje başarılı olursa, diğer okullara da yaygınlaştırılması planlanıyor.