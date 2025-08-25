Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fransa'da okul bahçelerine yarasa yuvaları kuruluyor! Sebebi çok ilginç

Frarsa'da Lyon yakınlarındaki Villeurbanne kentinde sivrisineklerle mücadelede sıra dışı bir yöntem benimsendi! Okul bahçelerine yerleştirilen yarasa yuvaları ile bir taşla iki kuş vurulacak. İşte sebebi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fransa'da okul bahçelerine yarasa yuvaları kuruluyor! Sebebi çok ilginç
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 14:18

’nın Lyon kenti yakınlarındaki Villeurbanne’de, sivrisineklerin çoğalmasını engellemek için yarasalardan faydalanılmaya başlandı. Bir , tek bir gecede 3 binden fazla tüketebiliyor. Bu nedenle belediye, şehirdeki yedi farklı okulun bahçesine toplam elliye yakın yarasa yuvası yerleştirme kararı aldı.

Fransa'da okul bahçelerine yarasa yuvaları kuruluyor! Sebebi çok ilginç

VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP

Projeyi uygulayan isimlerden biri olan marangoz Jérémy Grégorio, yarasaların huzurla yaşayabileceği özel yuvalar tasarlıyor. Yuvalar özellikle rüzgârdan korunmuş ve güneye bakan noktalara yerleştiriliyor. Grégorio, “Amaç, onların şehirde güvenle kalabileceği alanlar yaratmak” diyor. Belediye yetkililerine göre ise bu adım, doğrudan halkın talebiyle atıldı.

Fransa'da okul bahçelerine yarasa yuvaları kuruluyor! Sebebi çok ilginç

ÇİFTE KAZANÇ: DOĞA VE SAĞLIK

RTL'e konuşan Villeurbanne Belediyesi Doğal Alanlar Direktörü Alice Conte Jansen, “Binalar modernleştikçe yarasaların yuva bulma şansı azalıyor. Bu proje, hem türün yok olmasını engelliyor hem de sivrisineklerle doğal bir mücadele sağlıyor” sözleriyle projeyi özetledi. Ayrıca bu yöntemin maliyetinin oldukça düşük olduğu vurgulanıyor.

Fransa'da okul bahçelerine yarasa yuvaları kuruluyor! Sebebi çok ilginç

BAŞARILI OLURSA YAYILACAK

Yeni eğitim yılıyla birlikte öğrenciler ders başı yaparken, yarasalar da aynı okullarda sivrisineklere karşı işe koyulacak. Proje başarılı olursa, diğer okullara da yaygınlaştırılması planlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Her şey 3 çocuğun yarasa yemesiyle başladı! Ülkeyi alarma geçiren 'ağlama hastalığının' belirtileri ortaya çıktı
ETİKETLER
#Sağlık
#fransa
#çevre
#Doğa
#sivrisinek
#sivrisinek
#yarasa
#yarasa
#Kentsel Planlama
#Biyolojik Mücadele
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.