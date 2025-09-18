Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Fransa'daki protestoların bilançosu belli oldu!

Fransa'da hükümetin bütçe kesintilerine karşı "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestoları devam ediyor. Fransa'daki protestolarda 110 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

18.09.2025
18.09.2025
'da 8 Eylül'de güvenoyu alamayarak düşen François Bayrou hükümetinin kesintisi planına karşı düzenlenen "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestoları kapsamında bugün gerçekleştirilen eylemlerde yaklaşık 110 kişi gözaltına alındı.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, eylemler öncesinde esnafa işyerlerinin kapalı tutulması çağrısında bulunurken, halkı muhtemel şiddet olaylarına karşı uyardı. Nunez ellerindeki istihbarat raporlarına göre, "yüzlerce hatta binlerce radikal unsurun" kortejlere sızarak şiddet eylemlerine girişmeyi planladığını açıkladı. Emniyet Müdürü Nunez, bu kapsamda güçlerinin kentin stratejik noktalarında konuşlandırıldığını belirtti.

Fransa'daki protestoların bilançosu belli oldu!

"MALA VEYA CANA ZARAR VERİLDİĞİ ANDA MÜDAHALE EDİLECEK"

Fransa hükümeti gösterilerde güvenliği sağlamak için 80 bin güvenlik çalışanını sahaya sürdü. Protestoların şiddetlenmesine karşı yoğun önemlerin alındığı Paris'te ayrıca 24 adet Centaure tipi zırhlı araç ve 10 tazyikli su aracı da hazırda bekletiliyor. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, güvenlik güçlerine net talimat verildiğini belirterek, "Blokaj varsa anında kaldırılacak. Mala veya cana zarar verildiği anda hızlı müdahale edilecek" dedi.
Yetkililer, gösteriye katılan çeşitli grupların özellikle mağaza ve iş yerlerini hedef alabileceği endişesiyle cadde ve meydanlar polis ablukasına alındığını aktardı. Fransız jandarmasına ait topluma müdahale araçları da alanına sevk edildi.

Hükümet yetkilileri, bugünkü protestoların, 10 Eylül'de 675 kişinin gözaltına alındığı "Her şeyi durduralım" protestolarını geride bırakacağını öngörüyor. Yetkililer, Fransa genelinde 250 farklı noktada gerçekleşen protestolara 800 bin kişinin katılması beklendiğini açıkladı. Sendikalar ve güvenlik makamlarından yapılan açıklamalarda da tansiyonun yüksek olacağı konusunda hükümetle hemfikir olunduğu aktarıldı.

"110 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Başkent Paris'teki gösterilerde polisle göstericiler arasında çıkan arbedede en az 20 kişi tutuklanırken, ülke genelindeki protestolarda toplam gözaltı sayısı da yaklaşık 110'a ulaştı.

Yerel saat ile 14.00'te başkent Paris'teki Bastille Meydanı'ndan başlayan gösterilerde kalabalık arasındaki çeşitli gruplar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifasını istedi. Protestocular ayrıca İsrail'in Gazze şehrini işgaline yönelik sloganlar da attı.

Fransa'daki protestoların bilançosu belli oldu!

FRANSA'DA HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Söz konusu ve eylemler Fransa'daki birçok sektörde hayatı durma noktasına getirdi. Tren seferlerinin büyük bir kısmı iptal edilirken, Paris metrosu da yalnızca yoğun saatlerde çalıştı. Metroda 3 otomatik hat dışında hizmet verilmedi.

Çok sayıda ilkokul öğretmeninin ve lise öğrencilerinin de greve katılımıyla okullarda da eğitim öğretime ara verildi. Fransa Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 70'den fazla okulda tam ve kısmi şekilde barikat kurulduğu açıklandı. Buna ek olarak, ülke genelindeki 20 bin eczaneden 18 bini de kepenk kapattı.
Enerji sektöründen çalışanların da katıldığı protesto ve grevlerde, doğalgaz depoları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri ve nükleer santrallerde de grev nöbetleri başladı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun selefi François Bayrou, 44 milyar euroluk bütçe sıkılaştırma planını açıklamasının ardından geçtiğimiz hafta parlamentoda görevden alınmıştı. Yeni başbakan Lecornu, Bayrou'nun bütçe planlarıyla ne yapacağını henüz açıklamadı, ancak uzlaşmaya açık olduğunun sinyalini verdi.

