Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Güngör Yavuzaslan Şam'da! Esad yanlılarının darbe girişimi sonrası kentte neler yaşanıyor?

Esad diktatörlüğünün 8 Aralık 2024'te çökmesinin ardından yeni bir devlet oluşumunun şekillenmeye başladığı Suriye'ye giden tgrthaber.com yazarı Güngör Yavuzaslan, izlenimlerini aktardı. Esad yanlılarının başarısız darbe girişimi sonrası ülkede son durum ne? İşte ayrıntılar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 17:00

Büyük değişimin yaşandığı Suriye'de yeni bir devlet oluşumu için geçirilen her aşama büyük önem taşıyor. Ülke yönetiminde izlenecek yol ve ülke insanının uygulamalara tepkisinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Bölgeye giden tgrthaber.com yazarı Güngör Yavuzaslan görüşlerini okurlarıyla paylaştı. İşte Yavuzaslan'ın Suriye'den aktardıkları:

Geçtiğimiz hafta Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab’ın “darbe girişimi engellendi” açıklaması Şam’da yeni bir dönemin kapısını mı aralıyor? Kimliği açıklanmayan subaylar, açıklanmayan tarihler ve açıklanmayan detaylarla örülü gizemli girişimi Şam’dan izliyorum...

Suriye… On yılı aşkın süredir savaşın, devrimin ve yeniden inşa çabasının adı. Şimdi Şam sokaklarında barut kokusunun yerini yavaş yavaş mazot, ekmek ve sessizlik almış. Ama bu sessizlik aldatıcı. Zira başkentte duyulan uğultu, yeni bir çatışmanın değil; bazı çıkar hesaplarının, rejim kalıntılarının veya sönmemiş bilinmeyen bir fırtınanın fısıltısı.

Geçtiğimiz hafta Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab’ın ağzından dökülen bir cümle, tüm dengeleri yeniden sorgulatmaya başladı:
“Devrik Esad rejiminin kalıntıları darbe girişiminde bulundu. Engellendi.”

Ancak nasıl? Kim? Ne zaman? Bu sorular cevapsız.
Şam'a geldiğimden beri güvenlik bürokrasisi ve yerel gazetecilerle temas kurmaya çalıştım. Herkesin ağzı mühürlü. Sağlıklı bir bilgiye ulaşamadım.

Güngör Yavuzaslan Şam'da! Esad yanlılarının darbe girişimi sonrası kentte neler yaşanıyor?

Hükümet kanadı ise sadece “terörle mücadele operasyonları devam ediyor” demekle yetiniyor.

Girişimin detaylarına dair tek bir somut veri yok. Savunma Bakanlığı suskun. Gözaltı var mı, yargı süreci başladı mı, rütbeleri neydi? Her şey gri. Ama gri tonların ardında bir gerçeklik var:
Bu darbe girişiminin ardından Şam yönetiminin hem içeriye hem dışarıya verdiği net bir mesaj var:

“Yeni dönemi kimse sekteye uğratamaz.”

Mart ayında Lazkiye, Hama, Humus ve Tartus hattında yaşanan çatışmalar hâlâ hafızalarda tazeyken, bu girişimin o bölgelerdeki gerilimle bağlantılı olup olmadığı da merak konusu. Fakat cevap şimdilik sadece birkaç üst düzey yetkilinin cebinde.

Öte yandan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yürütülen müzakereler de belirsizlik taşıyor. SDG’nin Tişrin Barajı'ndan çekilmesi gibi gelişmeler dikkat çekse de, kapsamlı bir uzlaşıya dair net bir adım hâlâ atılmış değil. Rakka ve Haseke’nin idari geleceği yıl sonuna kadar masada olacak. Entegrasyon süreci ise henüz kağıt üzerinde.

Şam yönetimi içerideki kontrolünü yeniden tahkim ederken, uluslararası alanda da kaynak ve meşruiyet arayışını sürdürüyor. Bu süreçte her hamle, sadece askeri değil aynı zamanda siyasi bir denge arayışının da göstergesi.

Suriye, yeniden bir yol ayrımında. Ne tam bir barış ne de yeniden savaş. Ama kesin olan şu:
Eski rejimin ve çıkar hesaplarının gölgesi hâlâ bu toprakların üzerinde dolaşıyor. Ve o gölge, her an yeniden şekil değiştirerek karşımıza çıkıyor.

ETİKETLER
#suriye
#darbe
#diplomasi
#güvenlik
#uzlaşma
#çatışma
#şam
#esad
#Polİtİka
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.