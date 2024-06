Gürcistan'ın tartışmalı tasarısı 'yabancı etki ajanı' yasalaştı!

03 Haziran 2024 11:18 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:42

Gürcistan'ı ayağa kaldıran 'yabancı etki ajanı' tasarısı için parlamento başkanı Shalva Papuashvili imzayı attı, tasarı yasalaştırıldı ve yürürlüğe girdi.

Gürcistan Başbakanı Irakly Kobakhidze'nin başında olduğu Gürcü Rüyası partisinin yönetiminde olan Gürcistan parlamentosu, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan kuruluşların yabancı etki ajanı olarak kayıt yaptırmalarını gerektiren yasayı kabul etti.

BİNLERCE KİŞİ TASARIYA KARŞIYDI

Meydanlarda toplanan göstericiler, parlamento tarafından 14 Mayıs'ta kabul edilen ama ardından Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin veto ettiği "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına tepki göstermişti.

Meydandan Gürcistan İçişleri Bakanlığına kadar yürüyen göstericiler, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'ne yasayı geri çekmesi çağrısında bulunmuştu. Hükümeti, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı vetoyu aşmamaya davet eden göstericiler, "Rus yasasına hayır" sloganlar atmıştı.

Göstericiler, ülke genelinde yaklaşık 40 günü aşan gösterilerde polis tarafından gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

GÜRCİSTAN'I KARIŞTIRAN TASARI: YABANCI ETKİ AJANI

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisi'nin nisanda sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı parlamentoda, 14 Mayıs'ta yapılan oylamada kabul edilmişti.

Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşlar tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekiyor.

Onaylanan yasaya göre, aynı zamanda kuruluşların her yıl mali beyanname doldurma zorunluluğu da olacak. Yasa, Adalet Bakanlığına her an konuyu araştırma, inceleme ve takip etme yetkisi veriyor.

"Yabancı bir gücün" çıkarlarını yürüten kuruluş olarak kaydolmaktan kaçınmak veya beyannamenin doldurulmaması, kuruluşu para cezayla karşı karşıya bırakacak.

Bazı muhalefet partileri ve STK'ler, yasanın aslında tüzel olmayan kişileri de kapsadığını ileri sürerken, hükümet bu iddiaları yalanladı.