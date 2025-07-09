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 | Yusuf Özgür Bülbül

Hamas ateşkes önerisini kabul etti: 10 İsrailli rehineyi serbest bırakacak!

Hamas, Gazze'de ateşkes sağlanması için 'esneklik' kapsamında 10 İsrailli rehineyi serbest bırakmayı kabul ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 22:28

'de aylardır süren çatışmaların ardından diplomatik kanallar yeniden hareketlendi. , 'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakereler kapsamında 10'u hayatta olan rehineyi serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu. Hamas kanadı, insani yardımların engelsiz geçişi, ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi ve ateşkesin kalıcı olacağına dair somut garantiler gibi kritik başlıkların halen çözüme kavuşturulmadığını vurguluyor.

Hamas ateşkes önerisini kabul etti: 10 İsrailli rehineyi serbest bırakacak!

Mısır ve Katar'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin de aktif rol aldığı son tur görüşmelerde, 60 günlük bir önerisi masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre, bu teklifin ilk 30 günlük aşamasında Hamas'ın elindeki 10 canlı rehinenin serbest bırakılması öngörülüyor.

Ancak Hamas yetkilileri, İsrail'in sahadaki tutumunun ve özellikle Gazze'nin güneyindeki "Morag Koridoru" olarak bilinen bölgede askeri varlığını sürdürme ısrarının görüşmeleri zora soktuğuna dikkat çekiyor. Hamas, kalıcı bir barış için İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini ve ablukanın kaldırılmasını "olmazsa olmaz" şartlar olarak masada tutuyor.

İsrail tarafı ise rehinelerin geri getirilmesini öncelik olarak belirtse de, Hamas'ın askeri kapasitesinin tamamen yok edilmeden ve güvenlik endişeleri giderilmeden operasyonları sonlandırmaya yanaşmıyor. Müzakerelerdeki en büyük düğüm noktalarından birinin, İsrail'in ateşkes sonrası dönemde Gazze'de bir güvenlik koridoru bulundurma talebi olduğu belirtiliyor.

Hamas ateşkes önerisini kabul etti: 10 İsrailli rehineyi serbest bırakacak!

TRUMP: BU HAFTA ANLAŞMA OLABİLİR

Görüşme trafiğine dair en dikkat çekici açıklamalardan biri de ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Diplomatik çabaların hız kazandığını vurgulayan Trump, Gazze'de süren ateşkes görüşmeleriyle ilgili olarak iyimser bir tablo çizdi. Trump, "Bir anlaşmaya çok yakınız. Bu hafta veya gelecek hafta içinde bir sonuca varılabilir" ifadelerini kullanarak beklentileri artırdı.

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, "Halkımızı korumak, soykırım suçunu durdurmak ve savaş tamamen sona erene kadar yardımların serbest ve onurlu bir şekilde girişine ve akışına izin vermek için gerekli esneklik gösterildi" dedi.
Al-Nunu, müzakerelerin iki önemli konu üzerinde devam ettiğini; bunların birinin yardımın kesintisiz girişinin sağlanması, diğerinin ise Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini hedefleyen "mekanizmalar" olduğunu aktardı. Hamas yetkilisi, ateşkesin ilk aşamasında İsrail askerlerinin çekilme sınırlarının, Filistinlilerin hayatlarını etkilemeyecek ve "müzakerelerin ikinci aşamasının yolunu açacak" şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

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#abd
#gazze
#İsrail
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#ateşkes
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