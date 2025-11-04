Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Ülkedeki yaşlı nüfus itfaiyecilere dert oldu: Artık yangınlarla değil yaşlılarla mücadele ediyorlar

İtalya'da nüfusun giderek yaşlanması en çok itfaiyecileri etkiledi. İtfaiyeciler, yangınlarla mücadele yerine anahtarlarını unutup, kapıda kalanlarla uğraşınca bu konuda bir kısıtlama getirildi ve bir kara liste oluşturuldu.

Ülkedeki yaşlı nüfus itfaiyecilere dert oldu: Artık yangınlarla değil yaşlılarla mücadele ediyorlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 13:08

'da itfaiyeciler, son zamanlarda yangınlarla mücadele yerine yaşlılarla mücadele ediyorlar. Ülkede nüfusun giderek yaşlanması, itfaiyecileri işlerinden alıkoydu.

Resmi verilere göre, İtalyan itfaiyesi geçen yıl 164 binden fazla kişiyi kapıda kalmaktan kurtardı. Bu rakam 2015 yılında 136 bindi. Artışın başlıca nedeni, ülkenin hızla yaşlanan nüfusu olarak gösteriliyor.

Ülkedeki yaşlı nüfus itfaiyecilere dert oldu: Artık yangınlarla değil yaşlılarla mücadele ediyorlar

Roma Teşkilatı Başkanı Adriano de Acutis, “Bu durum, İtalya’nın yaşlanan nüfusu ile doğrudan ilişkili. Yalnız yaşayan yaşlıların sayısı arttıkça, anahtarlarını unutma ya da dışarıda kilitli kalma vakaları da çoğalıyor" dedi.

Avrupa Birliği’nin en yaşlı nüfusuna sahip olan İtalya’da ortalama yaş 48’in üzerinde.

ARTIK KISITLAMALAR VE KARA LİSTE VAR

Bazı şehirlerde itfaiyeciler, artan talepler nedeniyle sınır koymak zorunda kaldı. Floransa itfaiyesi, aynı kişilerden gelen tekrar eden çağrılar için bir “kara liste” oluşturdu.

Ülkedeki yaşlı nüfus itfaiyecilere dert oldu: Artık yangınlarla değil yaşlılarla mücadele ediyorlar

Bir itfaiye sözcüsü, yalnızca acil durumlarda müdahale ettiklerini belirterek “Eğer içeride çocuk varsa, gaz açık bırakıldıysa ya da yaşlı birinin sağlığı tehlikedeyse yardım ediyoruz. Diğer durumlarda vatandaşa çilingir çağırmasını söylüyoruz" dedi.

