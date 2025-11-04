Türk-İş'ten kritik asgari ücret çıkışı: Katılmayacağız

Türk-İş Başkanlar Komisyonu toplantısına katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tespit komisyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Atalay, yaptığı açıklamada "Maalesef 22.000 TL gibi bir rakam açıklandı. İşte komisyona gitmedik. Sonra da yönetimle oturduk, başkanlar kuruluna bilgi verdik. Dedik ki; “Biz bir daha bu yönetmelik antidemokratik bir yönetmelik. Bu yönetmelik değişmezse Türk-İş olarak bir daha üye de vermeyeceğiz, buraya katılmayacağız" dedi.

