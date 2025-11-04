Asgari ücret için tazminat çıkışı! Muhammet Bayram açıkladı: 5 bin TL fark verilsin

Ekonomist Bayram, “Büyükşehirlerde maaş aldığınız gün bitiyor. Alım gücü farkı çok yüksek. Bu nedenle ya farklı bir asgari ücret belirlenmeli ya da büyükşehirlerde yaşayan çalışanlara 5 bin TL civarında bir büyükşehir tazminatı verilmeli. Çünkü maaş farkı anayasaya aykırı bulunmuştu, bu nedenle tazminat modeli uygulanabilir” dedi.

