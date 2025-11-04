Menü Kapat
19°
Asgari ücret için tazminat çıkışı! Muhammet Bayram açıkladı: 5 bin TL fark verilsin

Kasım 04, 2025 15:27
asgari ücret

TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zam oranları yeniden gündeme taşındı. Asgari ücrete gelecek zam konusu alevlenirken, milyonların maaşını etkileyecek oranlar için tahminler de gelmeye devam ediyor. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanacak. Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı bir televizyon yayınında 2026 asgari ücretine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
 

enflasyon rakamları

Bayram, enflasyon rakamları ve gelir dağılımına göre zam oranının yüzde 20 ila 30 arasında olabileceğini belirterek, büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için yeni bir öneri sundu. Bayram, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde hayat pahalılığının Anadolu şehirlerine kıyasla çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle büyükşehirlerde yaşayan asgari ücretlilere “tazminat farkı” verilmesi gerektiğini ifade etti.

 

 

maaş farkı

Ekonomist Bayram, “Büyükşehirlerde maaş aldığınız gün bitiyor. Alım gücü farkı çok yüksek. Bu nedenle ya farklı bir asgari ücret belirlenmeli ya da büyükşehirlerde yaşayan çalışanlara 5 bin TL civarında bir büyükşehir tazminatı verilmeli. Çünkü maaş farkı anayasaya aykırı bulunmuştu, bu nedenle tazminat modeli uygulanabilir” dedi.
 

enflasyon verileri

Bayram, mevcut enflasyon verilerini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: "10 aylık gerçekleşen enflasyon yüzde 28,63. Kasım ve Aralık aylarının eklenmesiyle bu oran yüzde 31-32 seviyesine çıkabilir. Hedeflenen enflasyon ise yüzde 19 civarında. Dolayısıyla 2026 asgari ücret artışı yüzde 20 ile 30 arasında olabilir. Benim beklentim yüzde 25 civarında, ancak yüksek enflasyon ortamı sürerse bu oran yüzde 30’a kadar çıkabilir"

VERGİ DİLİMİ

VERGİ DİLİMLERİNE AYAR

Ekonomist Bayram, yalnızca zam oranlarının değil, vergi sisteminin de gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bayram, "Vergi dilimi sorununun çözülmesi şart. Gerekirse sabit yüzde 25 olarak alınsın. Çünkü asgari ücretteki sigorta primi devam ediyor ve bu durum çalışanların eline geçen maaşı azaltıyor" dedi.
 

ARALIKTA KARAR VERİLECEK

ARALIKTA KARAR VERİLECEK

1 Aralık itibarıyla başlayacak görüşmelerin ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu yıl temmuz ayında ara zam yapılmamıştı. Ekonomistlere göre, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde gerçekleşen enflasyon ve alım gücü farkı belirleyici olacak.

