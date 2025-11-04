E5'te scooterla akılalmaz yolculuk! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Kategoriler
E5 karayolunda scooter ile yolculuk eden iki genç saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir erkek ve bir genç kadın otoyol üzerinde yasak olmasına aldırış etmeden scooterla yol aldı. Koruyucu hiç bir ekipman kullanmadıkları görülen çift hem kendi canlarını, hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Ani ve tehlikeli şekilde şerit değiştirdikleri görülen gençleri başka bir vatandaş kameraya aldı.