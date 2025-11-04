Menü Kapat
Eskişehir'de korkunç olay! Engelli oğlu tarafından korkunç şekilde buldu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. 44 yaşındaki özel gereksinimli U.Y. komşulara giderek annesinin hareketsiz yattığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hayatını kaybeden kadının boğazında bıçak yarası tespit etti.

Eskişehir'de korkunç olay! Engelli oğlu tarafından korkunç şekilde buldu
AA
04.11.2025
04.11.2025
Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'ta bulunan 2 katlı binada korkunç bir olay yaşandı. 69 yaşındaki Safiye Yarbil'in özel gereksinimli oğlu U.Y. annesinin yerde hareketsiz yattığını fark edince komşulardan yardım istedi. Eve girince kanlar içinde kalan kadını gören komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eskişehir'de korkunç olay! Engelli oğlu tarafından korkunç şekilde buldu

BOĞAZINDA BIÇAK YARASI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, boğazında bıçak yarası bulunan Yarbil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Yarbil'in cenazesi, Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir'de korkunç olay! Engelli oğlu tarafından korkunç şekilde buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

