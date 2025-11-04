Eskişehir'de korkunç olay! Engelli oğlu tarafından korkunç şekilde buldu

Kategoriler
Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'ta bulunan 2 katlı binada korkunç bir olay yaşandı. 69 yaşındaki Safiye Yarbil'in özel gereksinimli oğlu U.Y. annesinin yerde hareketsiz yattığını fark edince komşulardan yardım istedi. Eve girince kanlar içinde kalan kadını gören komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve gelen sağlık ekipleri, boğazında bıçak yarası bulunan Yarbil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Yarbil'in cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.