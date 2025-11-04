Kocaeli'de panik! Şantiyede toprak çöktü işçi enkaz altında kaldı

Kategoriler
İstanbul
Çayırova Şekerpınar Mahallesi Pırıltı Sokak'ta bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana gelen olayda, toprak kayması nedeniyle 1 işçi toprak altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda toprak altından çıkarılan yaralı işçi, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.