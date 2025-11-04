Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı: 'Normalde yanına yaklaşamam'

Bursa'da yaşayan Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın çöpleri karıştırarak kendilerine geçim kaynağı oluşturdu. Çöpten sayısız değerli eşya bulan ikili bu anları "Atık Avcısı" adını verdikleri Youtube kanallarında paylaşarak hem geri dönüşüme dikkat çekiyor hem de binlerce kişi tarafından izleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 12:48

Bursa'da yaşayan Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın isimli ikili çöpleri karıştırarak akıllı saatten ziynet eşyasına kadar çok sayıda değerli eşya buluyor. İkilinin buldukları eşyaların fiyatları dudak uçuklatırken, bir de bu anları 'da "Atık Avcısı" adındaki kanallarında yayınlamaya başladılar. İkilinin videolarına beğeni ve yorum yağıyor.

Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı: 'Normalde yanına yaklaşamam'

ÇÖPLERDEN DEĞERLİ EŞYA ÇIKARIYORLAR

Çöp karıştırarak akıllı telefonlardan, kullanılmamış yemek takımlarına, takılardan değerli saatlere kadar birçok eşya bulan Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın çöpe giden israfı gözler önüne seriyor. Buldukları kullanılır durumdaki eşyalar ise ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı: 'Normalde yanına yaklaşamam'

"NORMALDE YANINA YAKLAŞAMAYIZ AMA BİZ ÇÖPTEN BULDUK"

İsrafa dikkat çekmek ve çöpe atılan değerleri göstermek için video çektiklerini kaydeden Yusuf Emre Kürkçü, "Biz ‘Atık Avcısı' ismiyle israfa dikkat çekmek maksadıyla bir kanal açtık. Atıklardan değerli eşyalar bulup, bunları değerlendirmek istedik. İnsanların ne kadar israf yaptığını göstermek istiyoruz. Çektiğimiz içeriklerle beraber çöplerde ne kadar değerli eşyaların olduğunu maalesef görmüş olduk. 200 bin lira değerinde bulduğumuz saatler oldu. Bunların değerini araştırıp öğreniyoruz. Onun dışında kullanılmamış birçok ürün buluyoruz, bunları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bulduğumuz bir başka saat ise internetten baktığımızda 800 bin lira değerinde olduğunu fark ettik. Bizim için çok büyük bir şey ama çöpe atılmış. Arkasında seri numarası var.

Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı: 'Normalde yanına yaklaşamam'

Gerçekten ilginç bir durum, insanlar bunun yanına yaklaşamazken biz çöpten bulduk. Aslında ticari altyapımız da yok, bir köşeye atıyoruz. Çok eski tarihlerden kalan albümler, paralar buluyoruz. Koleksiyonluk paralar bulduk. Bunları da aynı şekilde isteyen takipçilerimize gönderdik. Halkımız da bu tarz içerikleri seviyor. İsrafı da yapıyoruz ama bir yandan da israftan uzak kalan bir milletiz. Biz farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çöplerdeki eşyaları da değerlendirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsek ne mutlu bizere" ifadelerini kullandı.

Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı: 'Normalde yanına yaklaşamam'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaza değil cinayet! Yaya yolundaki yaşlı adamı metrelerce uzağa uçurdu
Bursa'da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki eşini 45 bıçak darbesiyle öldürdü
ETİKETLER
#youtube
#ihtiyaç sahipleri
#Atık Avcısı
#Çöplerden Değerli Eşya
#Israf
#Teknolojik Eşyalar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.