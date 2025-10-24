Katliam gibi kaza! 25 kişi feci şekilde hayatını kaybetti

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde seyir halindeki bir motosiklet, Kurnool bölgesi yakınlarında 44 kişinin bulunduğu yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından yakıt sızıntısı sonucu otobüste yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

EN AZ 25 KİŞİ ÖLDÜ

Polis, olayda motosiklet sürücüsü dahil en az 25 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Polis yetkilisi Vikrant Patil, kaza sırasında yolcularının çoğunun uyuduğunu, alevlerin birkaç dakika içinde yayılmasıyla onlarca yolcunun otobüste mahsur kaldığını belirtti. Patil, yolculardan bazılarının camları kırarak hafif yaralarla güvenli bölgelere atlamayı başardığını, bazılarının ise yardım gelene kadar yanarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Patil, motosikletin hızla giden otobüse arkadan çarparak sıkıştığını, bir süre sürüklenerek otobüsün yakıt deposunda kıvılcımlara yol açtığını ifade etti. Patil, "Duman yayılmaya başlayınca şoför otobüsü durdurdu ve yangını söndürmeye çalıştı, ancak yangın o kadar yoğundu ki kontrol altına alamadı" dedi.