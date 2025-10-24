Menü Kapat
Hava Durumu
20°
Dünya
Avatar
Editor
 Yasemin Güldemir

Katliam gibi kaza! 25 kişi feci şekilde hayatını kaybetti

Hindistan'da bir motosikletin yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada yangın çıktı. Bölgeye gelen ekipler 44 yolcudan en az 25'inin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 17:00

'ın Andhra Pradesh eyaletinde seyir halindeki bir motosiklet, Kurnool bölgesi yakınlarında 44 kişinin bulunduğu yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından yakıt sızıntısı sonucu otobüste çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Katliam gibi kaza! 25 kişi feci şekilde hayatını kaybetti

EN AZ 25 KİŞİ ÖLDÜ

Polis, olayda motosiklet sürücüsü dahil en az 25 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Polis yetkilisi Vikrant Patil, kaza sırasında yolcularının çoğunun uyuduğunu, alevlerin birkaç dakika içinde yayılmasıyla onlarca yolcunun otobüste mahsur kaldığını belirtti. Patil, yolculardan bazılarının camları kırarak hafif yaralarla güvenli bölgelere atlamayı başardığını, bazılarının ise yardım gelene kadar yanarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Katliam gibi kaza! 25 kişi feci şekilde hayatını kaybetti

Patil, motosikletin hızla giden otobüse arkadan çarparak sıkıştığını, bir süre sürüklenerek otobüsün yakıt deposunda kıvılcımlara yol açtığını ifade etti. Patil, "Duman yayılmaya başlayınca şoför otobüsü durdurdu ve yangını söndürmeye çalıştı, ancak yangın o kadar yoğundu ki kontrol altına alamadı" dedi.

