20°
Ahmet Burak Dağlıoğlu, BURSİAD üyeleriyle bir araya geldi

BURSİAD, tecrübe paylaşım programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu’nu ağırladı.

Ahmet Burak Dağlıoğlu, BURSİAD üyeleriyle bir araya geldi
Bursasporlu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BURSİAD), tecrübe paylaşım programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu’nu ağırladı. Programda, ’nin yatırım ortamı, yabancı sermaye eğilimleri ve küresel konjonktür ele alındı. Buluşma, iş dünyası ve kamu yöneticilerinin ortak bakış açısı geliştirmesine imkân tanıdı. Katılımcılar, ülkenin yatırım potansiyeline dair yapıcı değerlendirmelerde bulundu. Etkinlikte ayrıca yeni dönem iş birlikleri ve sürdürülebilir yatırım modelleri de gündeme geldi.

BURSİAD Başkanı Enes Can Demir, toplantının önemine değinerek şunları söyledi: “Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu’nu derneğimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Türkiye’nin yatırım iklimi, özel sektör için her geçen gün daha cazip hale geliyor. Bizler de BURSİAD olarak, iş dünyasında bu dönüşüme öncülük etmeye kararlıyız. Üyelerimizle birlikte sürdürülebilir, katma değer üreten bir yatırım kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz.”

‘YATIRIMCILARIN GÜVENİNİ KORUMAK ÖNCELİĞİMİZDİR’

BURSİAD’ın düzenlediği bu özel buluşma, iş dünyası temsilcilerinin Türkiye ekonomisine dair güncel veriler ışığında fikir alışverişinde bulunmasına olanak sağladı. Katılımcılar, yerel girişimcilikten uluslararası yatırım politikalarına kadar geniş bir perspektifte görüşlerini paylaştı. Demir, “ sanayisinin ülke ekonomisine katkısı her yıl artıyor. Biz bu potansiyeli ulusal düzeyde daha etkin hale getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Dernek, üyeleriyle birlikte yatırımları güçlendirecek yeni eğitim, danışmanlık ve iş birliği programları planlıyor. Bu doğrultuda kamu kurumlarıyla ortak projeler yürütülmesi de hedefleniyor.

‘BURSİAD, İŞ DÜNYASININ BULUŞMA NOKTASI OLMAYI SÜRDÜRÜYOR’

2025 yılı, Türkiye’nin yatırım alanında küresel ölçekte daha görünür olduğu bir dönem olarak öne çıkmakta. İş insanları, sadece finansal kazanç değil, aynı zamanda sürdürülebilir değer yaratma anlayışını da ön planda tutuyor. BURSİAD ise bu yaklaşımı destekleyen organizasyonlarıyla dikkat çekiyor. Dernek, tecrübe paylaşımı toplantılarıyla genç girişimcilerden deneyimli sanayicilere kadar geniş bir kitleye ulaşmakta. Böylece iş dünyasında bilgi paylaşımını ve ortak hareket etme kültürünü güçlendirmekte.

‘BİRLİKTE DÜŞÜNMEK, BİRLİKTE ÜRETMEK VİZYONUMUZUN TEMELİDİR’

BURSİAD, Türkiye’nin yatırım gücünü yerelden küresele taşımayı hedefleyen bir anlayışla çalışmalarına devam etmektedir. Dernek, düzenlediği toplantılar ve iş birliği platformlarıyla sanayiciler arasında etkileşim yaratmayı amaçlamaktadır. Enes Can Demir, bu vizyonu şu sözlerle özetledi: “BURSİAD olarak temel amacımız, iş insanlarını aynı çatı altında buluşturup ortak hedefler doğrultusunda ilerlemektir. Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu ile gerçekleştirdiğimiz görüşme, bu anlayışın en somut örneklerinden biridir. Önümüzdeki dönemde hem yerel hem uluslararası yatırımcılarla daha güçlü ilişkiler kurarak Bursa iş dünyasının potansiyelini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.”

ETİKETLER
#Ekonomi
#Türkiye
#bursa
#yatırım
#Bursİad
#İş İnsanları
#Sürdürülebilir Yatırım
#Ekonomi
