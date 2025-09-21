İngiltere, Filistin devletini tanıyan 147. ülke olacak

Temmuz ayında Starmer, İsrail’in belirli şartları yerine getirmesi halinde Eylül’de Filistin’i tanıyacağını belirtmişti. Ancak İsrail’den beklenen adımlar gelmeyince İngiltere harekete geçti. Londra yönetimi, Gazze’deki ateşkes ve rehine anlaşması için herhangi bir ilerleme olmamasını gerekçe göstererek tanınma kararını aldı.

BM’DE 147. ÜLKE OLACAK

Starmer’ın bugün yapacağı açıklama ile İngiltere, 193 üyeli Birleşmiş Milletler’de Filistin’i devlet olarak tanıyan 147. ülke konumuna gelecek. Bu adım, uluslararası arenada önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

FRANSA VE DİĞER ÜLKELER DE KATILDI

İngiltere’nin yanı sıra Fransa, Avustralya, Kanada ve son olarak Portekiz de Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda Filistin’i resmen tanıyacaklarını duyurmuştu. Bu ülkeler, Filistin’in devlet statüsünü destekleyen kervana katılıyor.

TRUMP’TAN ANLAŞMAZLIK MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında bu karara karşı çıktı: “Filistin devletinin tanınması konusunda Başbakanla aynı fikirde değilim. Bu nadir anlaşmazlıklardan biri.” Trump’ın sözleri, iki ülke arasında Filistin politikası konusunda belirgin bir farkı ortaya koydu.