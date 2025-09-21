Menü Kapat
24°
İngiltere, Filistin devletini tanıyan 147. ülke olacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Filistin devletini resmen tanıyacağını bugün açıklayacak. İsrail’in Gazze’deki ateşkes ve rehine anlaşması için adım atmaması gerekçesiyle Londra, bu tarihi adımı atıyor. İngiltere, BM’de Filistin’i tanıyan 147. ülke olacak. İşte detaylar…

İngiltere, Filistin devletini tanıyan 147. ülke olacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
01:56
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
01:56

Temmuz ayında Starmer, ’in belirli şartları yerine getirmesi halinde Eylül’de ’i tanıyacağını belirtmişti. Ancak İsrail’den beklenen adımlar gelmeyince harekete geçti. Londra yönetimi, Gazze’deki ateşkes ve rehine anlaşması için herhangi bir ilerleme olmamasını gerekçe göstererek tanınma kararını aldı.

İngiltere, Filistin devletini tanıyan 147. ülke olacak

BM’DE 147. ÜLKE OLACAK

Starmer’ın bugün yapacağı açıklama ile İngiltere, 193 üyeli ’de Filistin’i devlet olarak tanıyan 147. ülke konumuna gelecek. Bu adım, uluslararası arenada önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

İngiltere, Filistin devletini tanıyan 147. ülke olacak

FRANSA VE DİĞER ÜLKELER DE KATILDI

İngiltere’nin yanı sıra Fransa, Avustralya, Kanada ve son olarak Portekiz de Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda Filistin’i resmen tanıyacaklarını duyurmuştu. Bu ülkeler, Filistin’in devlet statüsünü destekleyen kervana katılıyor.

İngiltere, Filistin devletini tanıyan 147. ülke olacak

TRUMP’TAN ANLAŞMAZLIK MESAJI

ABD Başkanı Donald , Perşembe günü Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında bu karara karşı çıktı: “Filistin devletinin tanınması konusunda Başbakanla aynı fikirde değilim. Bu nadir anlaşmazlıklardan biri.” Trump’ın sözleri, iki ülke arasında Filistin politikası konusunda belirgin bir farkı ortaya koydu.

