İngiltere yerine İtalya'ya uçtu! 15 yaşındaki çocuk ailesi ve bileti olmadan uçağa nasıl bindi?

İngiltere’ye dönmek üzere ailesiyle birlikte İspanya'nın Menorca Adası’ndaki havalimanında bulunan 15 yaşındaki bir İngiliz çocuk, yanlışlıkla İtalya uçağına bindi. Çocuk, Milano’ya uçarken, ailesi çocuğun kaybolmasıyla büyük panik yaşadı.

Oğlunu bulamayan aile hemen yetkililere başvurdu ve kayıp çocuk alarmı devreye alındı.

Euronews'te yer alan habere göre; polis, güvenlik kameralarını inceledikten sonra çocuğun biletsiz bir şekilde Milan Malpensa Havalimanı’na giden başka bir uçağa binmiş olduğunu tespit etti. Uçağın kalkışı sonrası alarm durumu kaldırıldı ve çocuk İtalya’ya iner inmez yetkililer tarafından karşılandı.

"NASIL BİNEBİLDİĞİNİ ARAŞTIRIYORUZ"

EasyJet kabin ekibi, uçuş sırasında biletsiz yolcunun varlığını fark etti. Şirketten yapılan açıklamada, Milano’daki ekiplerin ve yerel yetkililerin çocuğu karşıladığı ve aynı gün annesinin İtalya’ya uçarak oğluyla yeniden buluştuğu belirtildi.

EasyJet sözcüsü, "Mahon Havalimanı’ndan genç bir yolcunun yanlış uçağa tek başına nasıl binebildiğini araştırıyoruz. Milano'da kendisi ekiplerimiz ve yetkililer tarafından karşılandı. Aileyle iletişim halindeyiz ve destek sunmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.