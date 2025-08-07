Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Dünya
 | Berkay Alptekin

İngiltere yerine İtalya'ya uçtu! 15 yaşındaki çocuk ailesi ve bileti olmadan uçağa nasıl bindi?

Ülkesine dönmek için ailesiyle birlikte İspanya'daki bir havalimanında bulunan 15 yaşındaki bir İngiliz çocuk, ortadan kayboldu. Kısa süre sonra yanlışlıkla İtalya uçağına binerek Milano’ya uçtu. Ailesi, çocuğun ortadan kaybolmasıyla panik yaşadı.

İngiltere yerine İtalya'ya uçtu! 15 yaşındaki çocuk ailesi ve bileti olmadan uçağa nasıl bindi?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 09:41

İngiltere’ye dönmek üzere ailesiyle birlikte 'nın Menorca Adası’ndaki havalimanında bulunan 15 yaşındaki bir İngiliz çocuk, yanlışlıkla uçağına bindi. Çocuk, ’ya uçarken, ailesi çocuğun kaybolmasıyla büyük panik yaşadı.

Oğlunu bulamayan aile hemen yetkililere başvurdu ve kayıp çocuk alarmı devreye alındı.

Euronews'te yer alan habere göre; polis, güvenlik kameralarını inceledikten sonra çocuğun biletsiz bir şekilde Milan Malpensa Havalimanı’na giden başka bir uçağa binmiş olduğunu tespit etti. Uçağın kalkışı sonrası alarm durumu kaldırıldı ve çocuk İtalya’ya iner inmez yetkililer tarafından karşılandı.

İngiltere yerine İtalya'ya uçtu! 15 yaşındaki çocuk ailesi ve bileti olmadan uçağa nasıl bindi?

"NASIL BİNEBİLDİĞİNİ ARAŞTIRIYORUZ"

EasyJet kabin ekibi, uçuş sırasında biletsiz yolcunun varlığını fark etti. Şirketten yapılan açıklamada, Milano’daki ekiplerin ve yerel yetkililerin çocuğu karşıladığı ve aynı gün annesinin İtalya’ya uçarak oğluyla yeniden buluştuğu belirtildi.

EasyJet sözcüsü, "Mahon Havalimanı’ndan genç bir yolcunun yanlış uçağa tek başına nasıl binebildiğini araştırıyoruz. Milano'da kendisi ekiplerimiz ve yetkililer tarafından karşılandı. Aileyle iletişim halindeyiz ve destek sunmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

