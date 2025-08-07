Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Dev havayolu şirketinde sistem arızası: Yüzlerce uçak seferi durduruldu

ABD'li havayolu firması United Airlines, yaşanan sistem arızası nedeniyle ABD genelindeki tüm ana uçuşlarını durdurdu. Yaşanan arıza San Francisco, New Jersey, Chicago, Denver ve Houston gibi büyük havalimanlarında aksamalara neden oldu. United Airlines'a ait 700'ü aşkın uçak seferinde gecikme yaşandığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dev havayolu şirketinde sistem arızası: Yüzlerce uçak seferi durduruldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 07:16
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 07:25

ABD genelinde uçuşları nedeniyle durduruldu. Hava trafiğinde aksamanın yaşandığı bölgelerden biri olan San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda United Airlines’a ait uçaklar görüntülendi.

Dev havayolu şirketinde sistem arızası: Yüzlerce uçak seferi durduruldu

BÜYÜK HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR AKSADI

ABD'li firma, ana seferleri için kalkış noktalarından geçici durdurma kararı aldı. Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) edinilen bilgilere göre, yaşanan sistem arızası özellikle San Francisco, New Jersey, Chicago, Denver ve Houston gibi büyük havalimanlarındaki uçuşları aksattı.

Dev havayolu şirketinde sistem arızası: Yüzlerce uçak seferi durduruldu

"EK GECİKMELER YAŞANABİLİR"

Şirket yetkililerinden ABD basınına yapılan açıklamada sorunun giderilmeye çalışıldığı, seferlerde ek gecikmeler yaşanmasının beklendiği belirtildi. Önceliğin yolcuların güvenliği olduğuna vurgu yapan yetkililer, bekleyen yolcuları gidecekleri noktaya ulaştırmak için gerekli çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Dev havayolu şirketinde sistem arızası: Yüzlerce uçak seferi durduruldu

YÜZLERCE SEFER DURDURULDU

Öte yandan mevcut durumda havalanmış olan uçakların ise arızadan etkilenmediği, uçakların varış noktalarına inmeye devam edeceği kaydedildi. Bölgeler uçuşlar arızadan doğrudan etkilenmezken yer trafiği sebebiyle bazı gecikmeler olabileceği hatırlatıldı.

Dev havayolu şirketinde sistem arızası: Yüzlerce uçak seferi durduruldu

Uçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre, ABD Doğu saatiyle 21.00 itibarıyla 700’den fazla United Airlines uçak seferi gecikmeli durumda.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
F35 kazası sonrası kriz büyüyor! Uçuşlar askıya alınacak
ETİKETLER
#hava trafiği
#united airlines
#Sistem Arızası
#Faaliyet İzinleri
#Uçuş Gecikmeleri
#San Francisco Havalimanı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.