Dev havayolu şirketinde sistem arızası: Yüzlerce uçak seferi durduruldu

ABD genelinde United Airlines uçuşları sistem arızası nedeniyle durduruldu. Hava trafiğinde aksamanın yaşandığı bölgelerden biri olan San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda United Airlines’a ait uçaklar görüntülendi.

BÜYÜK HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR AKSADI

ABD'li firma, ana seferleri için kalkış noktalarından geçici durdurma kararı aldı. Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) edinilen bilgilere göre, yaşanan sistem arızası özellikle San Francisco, New Jersey, Chicago, Denver ve Houston gibi büyük havalimanlarındaki uçuşları aksattı.

"EK GECİKMELER YAŞANABİLİR"

Şirket yetkililerinden ABD basınına yapılan açıklamada sorunun giderilmeye çalışıldığı, seferlerde ek gecikmeler yaşanmasının beklendiği belirtildi. Önceliğin yolcuların güvenliği olduğuna vurgu yapan yetkililer, bekleyen yolcuları gidecekleri noktaya ulaştırmak için gerekli çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

YÜZLERCE SEFER DURDURULDU

Öte yandan mevcut durumda havalanmış olan uçakların ise arızadan etkilenmediği, uçakların varış noktalarına inmeye devam edeceği kaydedildi. Bölgeler uçuşlar arızadan doğrudan etkilenmezken yer trafiği sebebiyle bazı gecikmeler olabileceği hatırlatıldı.

Uçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre, ABD Doğu saatiyle 21.00 itibarıyla 700’den fazla United Airlines uçak seferi gecikmeli durumda.